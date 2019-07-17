《盤後部署》中美貿談或變持久戰，港股短期續區間上落

《經濟通通訊社１７日專訊》美股隔晚（１６日）再創新高，道指曾升至２７３９８點，不

過收市前美國總統特朗普指，中美難在短期內達成貿易協議，市場重燃貿易戰的憂慮，拖累美股

倒跌收市。港股今早跟隨低開１５５點報２８４６３，隨即失守十天線（約２８４８９點）及廿

天線（約２８４９６點），及後更一度最多跌２４２點低見２８３７７。不過，午後跌幅明顯收

窄，最終港股以全日最高位收市，僅跌２６點或０﹒０９％，報２８５９３點，十天線、廿天線

失而復得。主板成交６００﹒２１億元減少８﹒４８％。

國企指數報１０８４７，跌１７點或０﹒１６％。

Ａ股表現牛皮，上證綜指收報２９３１，跌５點或跌０﹒２％。深成指報９３０２，升

１８點或升０﹒２％。兩市成交共３８１５﹒１９億人民幣增加８﹒３％。



＊內地或會重用舊有政策，應對經濟增長放緩＊



中美貿易戰消息近期沒有新進展，直到特朗普隔晚指，中美達成貿易協議還有很長的路，但

其實這早在上周中方加入強硬派的商務部長鐘山作談判代表可見。前白宮首席策略師班農亦直言

，鐘山是強硬派中的強硬派。中國在之前的談判中，試圖表現得比較軟化，但從新談判團隊的組

成可見，中方或許想改變策略「硬碰硬」。鐘山早前堅稱指美方挑起經貿摩擦，中方會發揚鬥爭

精神，堅決維護國家利益，言論或許已表明中國已準備打一場持久戰。

至於中國經濟問題方面，周一（１５日）公布的第二季報告顯示，ＧＤＰ增長只有６﹒２％

，是２７年來增長最慢的一季。英國經濟學人智庫分析師Ｄａｎ表示，下半年中國的貨幣政策作

用非常有限，故預計中央可能會「重施故技」，採取一些舊政策，如投資基礎設施、放寬房地產

管制等，但同時可能會增加市場對高額債務的憂慮。不過，市場一般對政策出台都持正面態度，

不論是新的還是舊的，只要對經濟有利的都會有利好作用，亦會支持股市向上。



＊保歷加通道中軸上移，恆指本月料平穩向上＊



港股走勢方面，月初本來可以形成黃金交叉利好訊號，但後來十天線轉向橫行，近日更有下

跌的走勢。港股近日的走勢都傾向牛皮，加上成交淡靜，日均只約６００億元，港股明顯缺乏方

面。技術走勢方面，恆指ＭＡＣＤ的ＤＩＦ已轉至負數水平多日，但幅度並沒有擴大，同時港股

的保歷加通道正在收窄，故預計恆指將在２８０５０至２８９００水平上落，不過，從保歷加通

道的中線上移推斷，港股月內依然會保持緩慢的上升趨勢，等待月底的聯儲局議息會議。

（ａｌ）

