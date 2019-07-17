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即市新聞

17/07/2019 08:21

【減息將至】鮑威爾：將採取行動維持增長，多位委員稱減息理據增

　　《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局主席鮑威爾周二在講話中重申，將採取適當行動保持美
國經濟擴張，直接確認市場目前的減息預期。
　　鮑威爾指出，多位聯儲局委員在最近一次會議上表示，美國貿易戰及通脹率低於目標等擔憂
，都為刺激經濟提供更充分的理據。
　　市場普遍預期聯儲局將在７月３０至３１日的議息會議上決定減息。鮑威爾稱，美國經濟繼
續穩健增長，支持勞工市場保持在強勁增長的軌道上，並推動消費者開支反彈。不過由於通脹低
於目標以及一系列的不確定性，令聯儲局難對依然樂觀的經濟前景抱有信心。（ｍｎ）

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