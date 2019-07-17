《經濟通通訊社１７日專訊》由美國參議院及眾議院議員組成的兩黨聯合小組公布一項法案
，禁止在國會沒有行動的情況下將華為從黑名單中剔出。
共和黨參議員Ｔｏｍ Ｃｏｔｔｏｎ發表聲明稱，華為不是美國公司的正常商業伙伴，而是
中國共產黨的一個前哨，認為該法案可強化總統特朗普將華為納入科技黑名單的決定。
中美兩國元首６月底會面後，特朗普宣布允許美國企業向華為出售零件。而目前華為仍然在
黑名單上，美國企業必須申請特殊許可才能向華為出售零件。（ｍｎ）
17/07/2019 08:28
【華為風波】美國參眾兩院議員擬立法禁止華為獲剔出黑名單
《經濟通通訊社１７日專訊》由美國參議院及眾議院議員組成的兩黨聯合小組公布一項法案
，禁止在國會沒有行動的情況下將華為從黑名單中剔出。
共和黨參議員Ｔｏｍ Ｃｏｔｔｏｎ發表聲明稱，華為不是美國公司的正常商業伙伴，而是
中國共產黨的一個前哨，認為該法案可強化總統特朗普將華為納入科技黑名單的決定。
中美兩國元首６月底會面後，特朗普宣布允許美國企業向華為出售零件。而目前華為仍然在
黑名單上，美國企業必須申請特殊許可才能向華為出售零件。（ｍｎ）
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