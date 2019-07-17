  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2019 08:48

《外企業績》摩通第二季盈利及收入皆勝預期，惟凈息差收窄惹關注

　　《經濟通通訊社１７日專訊》摩通第二季盈利增長１６％至９６﹒５億美元，扣除稅務收益
每股盈利為２﹒５９美元，收入增長４％至２９５﹒７億美元，兩者皆優於市場預期，因利息收
入增加及消費者貸款業務表現強勁，抵消交易業務活動減少的影響。
　　不過摩通的凈息差從一年前的２﹒５７％降至２﹒４９％，投資者擔心如果聯儲局７月減息
，可能會對銀行的盈利構成壓力。不過該行平均貸款仍增長２％，受惠於信用卡貸款增長８％。
（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態17/07/2019
約翰遜拒納脫歐協議 硬脫歐升溫鎊匯挫
生財有道16/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：石藥約14元見初步阻力
興證快訊16/07/2019
美股創新高
FOCUS16/07/2019
【FOCUS】「金毛怪傑」戰「中國女婿」 「硬脫歐」說易行難
國際動態16/07/2019
日疑供材料免停產 三星否認
生財有道15/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：平保現價可吸惟控制注碼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金