《外企業績》摩通第二季盈利及收入皆勝預期，惟凈息差收窄惹關注

《經濟通通訊社１７日專訊》摩通第二季盈利增長１６％至９６﹒５億美元，扣除稅務收益

每股盈利為２﹒５９美元，收入增長４％至２９５﹒７億美元，兩者皆優於市場預期，因利息收

入增加及消費者貸款業務表現強勁，抵消交易業務活動減少的影響。

不過摩通的凈息差從一年前的２﹒５７％降至２﹒４９％，投資者擔心如果聯儲局７月減息

，可能會對銀行的盈利構成壓力。不過該行平均貸款仍增長２％，受惠於信用卡貸款增長８％。

（ｍｎ）

