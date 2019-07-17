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17/07/2019 09:03

【減息將至】達拉斯聯儲：長短美債息差收窄是減息最佳理由

　　《經濟通通訊社１７日專訊》達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭表示，短期與長期美債息差收窄是
放寬貨幣政策的最佳理由，表明聯儲局內部支持減息的呼聲愈來愈高漲，於６月２８日卡普蘭還
表示自己還未準備好減息。
　　他表示，雖然受到國際貿易緊張局勢及全球經濟放緩等因素影響，美國的數據仍顯示經濟增
長相對強勁，但美債市場不斷釋放出未來經濟可能會轉弱的訊號。
　　卡普蘭表示，如果從經濟前景中看到一些訊號，就證明聯儲局的貨幣政府應該開始進行戰略
性調整。（ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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