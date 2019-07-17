《經濟通通訊社１７日專訊》美國眾議院通過譴責總統特朗普種族歧視言論的議案，此前特
朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上不點名批評４名少數族裔民主黨女眾議員，質疑她們為何不回去原來的
國家，民主黨批評特朗普的言論是散播種族主義。
由民主黨控制的眾議院周二提出譴責特朗普議案，最終以２４０票贊成對１８７票反對下通
過，共有４名共和黨議員倒戈支持。（ｍｎ）
17/07/2019 09:10
【國際要聞】美眾議院通過譴責特朗普種族歧視，四共和黨議員倒戈
《經濟通通訊社１７日專訊》美國眾議院通過譴責總統特朗普種族歧視言論的議案，此前特
朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上不點名批評４名少數族裔民主黨女眾議員，質疑她們為何不回去原來的
國家，民主黨批評特朗普的言論是散播種族主義。
由民主黨控制的眾議院周二提出譴責特朗普議案，最終以２４０票贊成對１８７票反對下通
過，共有４名共和黨議員倒戈支持。（ｍｎ）
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