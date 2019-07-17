【減息將至】三藩市聯儲：對減息有保留，目前不傾向於採取行動

《經濟通通訊社１７日專訊》市場預期聯儲局將在兩周後的議息會議上減息，但三藩市聯儲

行長戴利（Ｍａｒｙ Ｄａｌｙ）對此仍有保留。

她稱，目前不傾向於採取行動，但非常願意觀察經濟數據及關注市場情緒等，但認同包括貿

易戰及全球經濟放緩在內的一大堆不利因素，有可能損害企業信心及支出。

她續指，不是很肯定這些不利因素是否強勁到足以令美國經濟脫離目前的增長勢頭，認為經

濟是否需要額外的刺激是言之過早。（ｍｎ）

