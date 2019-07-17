《經濟通通訊社１７日專訊》歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Ｃｅｃｉｌｉａ Ｍａｌｍｓｔ
ｒｏｍ）表示，由於美國反對法官的提名，世貿（ＷＴＯ）的上訴法庭今年面臨暫時停止運作。
該上訴法庭負責解決成員國之間的紛爭，此前美國總統特朗普已阻止任命世貿上訴法庭的７
名成員，指控這些法官越權及藐視指令。
世貿上訴法庭到１２月１１日可能減少到只剩一名法官，這表示法庭將無法對新案件進行聽
證。
歐盟曾提議，利用世貿的仲裁規則來設立一個影子上訴法庭，維持上訴程序運行，但實際是
如何運作仍是未知之數。（ｍｎ）
17/07/2019 11:39
【貿易開戰】歐盟貿易專員：世貿上訴法庭１２月或暫時停止運作
《經濟通通訊社１７日專訊》歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫（Ｃｅｃｉｌｉａ Ｍａｌｍｓｔ
ｒｏｍ）表示，由於美國反對法官的提名，世貿（ＷＴＯ）的上訴法庭今年面臨暫時停止運作。
該上訴法庭負責解決成員國之間的紛爭，此前美國總統特朗普已阻止任命世貿上訴法庭的７
名成員，指控這些法官越權及藐視指令。
世貿上訴法庭到１２月１１日可能減少到只剩一名法官，這表示法庭將無法對新案件進行聽
證。
歐盟曾提議，利用世貿的仲裁規則來設立一個影子上訴法庭，維持上訴程序運行，但實際是
如何運作仍是未知之數。（ｍｎ）
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