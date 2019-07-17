《經濟通通訊社１７日專訊》國際能源署（ＩＥＡ）預計，美國及中國５年後將分別成為全
球最大的液化天然氣（ＬＮＧ）出口國及進口國。
ＩＥＡ表示，預計直到２０２４年全球ＬＮＧ需求每年將增加約４％，屆時美國ＬＮＧ出口
量預計將升至１０００億立方米以上，超過目前的龍頭澳洲及卡塔爾。與此同時，中國的ＬＮＧ
進口量到２０２４年料將升至１０００億立方米以上，超過目前最大進口國日本。（ｍｎ）
17/07/2019 14:31
【油市博奕】ＩＥＡ：美中５年後將分別成ＬＮＧ最大出口及進口國
《經濟通通訊社１７日專訊》國際能源署（ＩＥＡ）預計，美國及中國５年後將分別成為全
球最大的液化天然氣（ＬＮＧ）出口國及進口國。
ＩＥＡ表示，預計直到２０２４年全球ＬＮＧ需求每年將增加約４％，屆時美國ＬＮＧ出口
量預計將升至１０００億立方米以上，超過目前的龍頭澳洲及卡塔爾。與此同時，中國的ＬＮＧ
進口量到２０２４年料將升至１０００億立方米以上，超過目前最大進口國日本。（ｍｎ）
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