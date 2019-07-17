  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2019 14:31

【油市博奕】ＩＥＡ：美中５年後將分別成ＬＮＧ最大出口及進口國

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國際能源署（ＩＥＡ）預計，美國及中國５年後將分別成為全
球最大的液化天然氣（ＬＮＧ）出口國及進口國。
　　ＩＥＡ表示，預計直到２０２４年全球ＬＮＧ需求每年將增加約４％，屆時美國ＬＮＧ出口
量預計將升至１０００億立方米以上，超過目前的龍頭澳洲及卡塔爾。與此同時，中國的ＬＮＧ
進口量到２０２４年料將升至１０００億立方米以上，超過目前最大進口國日本。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道17/07/2019
核心藥再添一員 三生製藥估值提升
生財有道17/07/2019
大灣區水利龍頭 粵海投資以穩取勝
剖析天下17/07/2019
台灣出口回升 難挽經濟頹勢
國際動態17/07/2019
約翰遜拒納脫歐協議 硬脫歐升溫鎊匯挫
生財有道16/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：石藥約14元見初步阻力
興證快訊16/07/2019
美股創新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金