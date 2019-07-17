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17/07/2019 15:08

【脫歐之後】英倫銀行副行長：未有感到英國經濟正在萎縮

　　《經濟通通訊社１７日專訊》英倫銀行副行長康利夫表示，並沒有英國經濟正在萎縮的強烈
感覺，不過有關英國正式脫歐期限的多項因素導致企業庫存上升，令準確分析英國經濟狀況變得
更加困難。
　　他表示，英國第二季經濟表現可能疲弱，但這在很大程度上要歸咎於企業消化首季囤積的庫
存，整體而言今年上半年是無法非常準確地解讀經濟的根本情況。
　　康利夫表示，曾與英國東北部的企業進行過溝通，認為在談話中沒有讓人感到經濟正陷入衰
退，或者看到經濟活動下降。（ｍｎ）

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