《古臣周記－古臣》格老反覆指出花旗國走向滯脹，危機有幾大？

《古臣周記》阿臣上個星期先話可以抽下嘅百威太亞（０１８７６），因為多個原因而取消

上市計劃，成為香江歷來最大宗新股擱置，咁大單ｂａｄ ｎｅｗｓ，魚缸走勢當然要走樣啦！

星期一（１５日）最多急跌過４００點，不過神州當日公布第二季ＧＤＰ合預期，一下將魚缸拉

返上條廿天線上，不過成交一路縮減，投資氣氛認真麻麻。

睇魚缸恆指現時二萬八關會有支持，呢兩個星期阿臣諗，要等聯儲局月底揭曉議息結果，魚

缸先可能有明確方向。上個星期儲局主席鮑叔叔（鮑威爾）已經連環放鴿，不過睇真啲其實有部

份「孖屐」人士認為現時未必需要減息，而對上兩次聯儲局開始減息周期都以半厘為起點，唔知

今次會如何呢？



＊格老：資本投資下降，預算赤字極度失衡，花旗正走向滯脹＊



「孖屐」講減息都講咗好耐，但鮑叔叔時時轉口風，大家都好難捉到路。反而，阿臣對儲局

前主席格老（格蘭斯班）講過嘅一個現象－－滯脹（Ｓｔａｇｆｌａｔｉｏｎ）有興趣啲。有留

意格老嘅訪問都知道，佢老人家喺三年前就一直話滯脹將會來臨，最近一次就喺今年２月再講到

。

講格老點睇之前，不如等阿臣講吓咩係滯脹先。其實滯脹曾經喺上世紀七十年代末嘅花旗國

出現過，當時花旗國經濟受石油危機拖累，出現經濟持續低增長，油價亦影響到通貨膨脹徹底失

控，即係經濟停滯伴隨通脹高企。有見及此，時任聯儲局主席伏克爾（Ｐａｕｌ

Ｖｏｌｃｋｅｒ）曾經將息率調高到十厘，旨在令物業價格回落，但由於令經濟失去動力，所以

除咗貨幣政策，當局同時以財政政策好似減稅嚟令到經濟重拾增長，終於持續到八十年代末呢個

問題先得到解決。

好啦，咁格老點講呢？佢就話其實自２００８年金融海嘯以來，就見到花旗國資本投資大幅

下降同生產率顯著減速，加上花旗國預算赤字處於極度失衡嘅狀況，如果將來醫保、福利等相關

嘅支出多過私人投資，亦會損害花旗國經濟增長。

花旗國６月份政府赤字達８０億美金，比「孖屐」預期６３﹒５億美金為多，格老之前就話

過，當預算出現嚴重赤字，將會引發通脹，滯脹就會開始。另外，缸友都要留意埋花旗國會喺最

快九月上旬觸及舉債上限嘅步新聞，現時財長努欽（Ｓｔｅｖｅｎ Ｍｎｕｃｈｉｎ）同眾議院

議長佩洛西（Ｎａｎｃｙ Ｐｅｌｏｓｉ）已經就來年財政年度，調高債務上限同限制支出討論

，希望達成共識，避免出現債務違約危機。

不過，缸友可能會諗，現時花旗國嗰邊２巴仙通脹嘅目標仲未達到，將來會出現滯脹嘅論調

可能站唔住腳。阿臣認為，中美貿易戰點發展都可能會同通脹有關係，若然加徵關稅嘅動作持續

，咁最終消費者都要負擔關稅而出現通脹，同時因為貿戰打擊經濟增長，再夾埋格老講嘅事，滯

脹其實真有可能發生都未定！



＊百威亞太擱置上市，資金望回流港股上望二萬九關＊



美股三大指數連日創新高，不過恆指即使噚日（１６日）錄得五連升，升勢仍然疲弱，五日

累漲只有５０３點，成交又未見配合。早前「孖屐」就有論調話資金泊入百威亞太，但呢隻魚毛

上星期六（１３日）公布擱置上市，如果呢個論調成立，相關資金應該會回流魚缸，短期應該有

上升動力啩？現時魚缸睇住二萬九呢個關口先啦。至於個倉金界（０３９１８）果然不負眾望，

呢個星期抽上１０銀樓上，補晒四月嗰陣嘅下跌裂口（１０﹒２３５銀至９﹒７７５銀），走勢

咁靚，阿臣就繼續放下紙鳶先囉！



表列截至７月１７日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ４０００股 ９﹒６５元 １０﹒７６元 ４３０４０元

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股票市值 ： ４３０４０元

剩餘現金 ：１１２５８１元

組合淨值 ：１５５６２１元

組合本月收益表現：＋ ３﹒１５％（截至上月底止組合淨值：１５０８７０元）

組合累計收益表現：＋４８﹒２１％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

