《談國論企－黎偉成》住戶企業貸款６月份穩增保經濟

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，於２０１９年上半年同比增

長，較上年同期有所放緩，主要受困於非銀行業金融機構由上年之增轉減，但住宅與非金融企業

及機關企團的貸款皆保持穩定增長態勢，意味實體經濟保持穩中有進發展。此舉作為抵特朗普續

在經貿壓華的其中積極做法，我對中國經濟前景有憧憬。



＊企業中長期貸款淡月少可減美貿戰壓力＊



據中國人民銀行所發布的最新資料，金融機構的人民幣貸款增長淨額於２０１９年６月份所

達１﹒６６萬億元（見表一），較上年同期少增１７８６億元或１﹒９％，相對於２０１８年６

月份的１９﹒５％升幅似有所逆轉，並使２０１９年１－６月份累計淨增９﹒６７萬億元較上年

同期僅多增６４４０億元或７﹒１％，而２０１８年上半年淨增９﹒０３萬億元或１３﹒２９％

，表現表面頗為遜色，卻不用引以為「憂」，因這在很大程度受困對非銀行業金融機構有結構性

轉變：於２０１９年上半年出現淨減少３５６５億元，而２０１８年前６個月則淨增２３３４億

元，來回差額高達５８９９億元。

金融機構對企業及住戶的貸款仍基本保持穩增的態勢，尤其是（一）對非金融企業及機關團

體的貸款，於２０１９年１－６月份累計淨增６﹒２６萬億元（見表二．下同）的同比增長

２１﹒０９％，相對於２０１８年同期的５﹒１７萬億元所增的１６﹒７８％多增４﹒３１個百

分點，其中（１）短期貸款情況較為惹人注目：於２０１９年１－６月份淨增累計１﹒４７萬億

元，同比增長６８﹒６９％之普，而２０１８年同期則減少４６﹒７６％至僅７８３１億元，連

同（２）票據融資於２０１９年上半年累計淨增１﹒１８萬億元，同比飆升２﹒０５倍，而

２０１８年同期則淨增３８６９億元和扭轉２０１７年淨減１﹒９萬億元之況，反映商業銀行等

金融機構皆積極加強短貸到票據融資支持企業短期融資力度，以強化公司企業的流動資金資源和

周轉，穩定甚至活化以供給側改革為主的內需特別是商情。

即使（３）中長期貸款，於２０１９年上半年累計淨增３﹒４８萬億元，同比減少

６﹒４６％，但此數較２０１８年同期淨增３﹒７２億元所減１１﹒６３％，又少減５﹒１７個

百分點，唯是仍需注意的是５月份淨增２５２４億元同比減少３７﹒３９％和４月份淨增

２９２３億元減３９﹒５３％，加上１－３月份累計淨增２﹒５７萬億元只增４﹒９％。企業的

中長期貸基本主要用於包括土地、廠房、機械設備等各方面的資本投資，需求有所轉弱，顯然受

到美國自２０１８年７月開始對華單邊採取加徵關稅，使企業的資本投資有一定的壓抑，尤其是

特朗普於２０１９年５月１０日對華輸美約值２，０００億美元商品加徵關稅的稅率由１０％提

升至２５％，另擬加徵的３２５０億美元其他商品現時只是無限期暫停，會影響企業投資信心。



＊住戶中長期貸款多增意味商品住宅房市回暖＊



再看銀行業（二）對住戶的貸款，於２０１９年１－６月份累計淨增３﹒７６萬億元，同比

增長無疑只為４﹒４５％，但２０１８年同期３﹒６萬億元卻減少４﹒５１％，情況仍略有改進

。其中（Ｉ）中長期貸款於２０１９年上半年累計淨增２﹒７５萬億元，同比增長１０％，並扭

轉２０１８年１－６月份２﹒５萬億元得減少１１﹒３４％之況。住宅中長期貸款很大程度與購

買商品用住房有關。國家主席習近平多番申明’房屋是用來住的，不是用來炒的’重要政策，和

國務院總理李克強於《２０１７年政府工作報告》已力求「分類調控房地產市場」及「因城施策

去庫存」，曾使住宅為主的房地產市道不斷降溫，而相關貸款由多時縮減，發展到現今略有回升

，可以一定程度意味樓市有溫和復甦初象，當屬佳態也。

但（ＩＩ）對住戶的短期貸款於２０１９年１－６月份累計淨增１萬億元，同比減少

９﹒１％，相對於２０１８年同期１﹒１萬億元增長１５﹒５％，相比較又「不太差」，此為消

費者多用電子支付成趨勢衍生之效。問題是消費信心和行為轉弱，可見零售消費增長放慢，而這

在一定程度受到美國對華挑起貿易戰所衍生的影響。

（三）銀行業的同業市場：（ｉ）銀行間人民幣市場以拆借、現券和債券回購方式交易於上

半年成交總額５７８﹒０２萬億元，而６月份日均４﹒９７４萬億元同比增長３０﹒９％，保持

活躍。

（ｉｉ）同業市場拆借息率，於６月份的月加權平均利率為１﹒７％，環比跌０﹒５４個百

分點，而同比下降１﹒０３個百分點。是月為半年結及季度結，拆息未見抽緊，意味中國人民銀

行在市場作出適度和有必要的運作，取得預期良性成效。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新增貸款淨額進度（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１１月２０１８ １﹒２５萬 １１﹒６０ １５﹒０９萬 １６﹒６１

１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

１２月２０１４ ６９７３ ９﹒７８萬 １０﹒００

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＃億元



表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０１９年１－６月 ２０１８年１－６月



（％） （％）

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住戶貸款 增３﹒７６萬 ＋ ４﹒４５ 增３﹒６０萬 － ４﹒５１

短期－－ 增１﹒００萬 － ９﹒１０ 增１﹒１０萬 ＋１５﹒５０

中長期－－ 增２﹒７５萬 ＋１０﹒００ 增２﹒５０萬 －１１﹒３４

非金融機企業及其他部門 增６﹒２６萬 ＋２１﹒０９ 增５﹒１７萬 ＋１６﹒７８

短期－－ 減１﹒４７萬 ＋６８﹒６９ 增７８３１ －４６﹒７６

中長期－－ 增３﹒４８萬 － ６﹒４６ 增３﹒７２萬 －１１﹒６３

票據融資－－ 增１﹒１８萬 ＋２﹒０５倍 增３８６９ －

非銀行業金融機構 減３５６５ － 增２３３４ －

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

