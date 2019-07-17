《外匯達仁－盧楚仁》拆息波動港元下跌，並非資金撤離所致

《外匯達仁》最近香港拆息大幅波動，亦令港元先升後跌，就連金管局高層也出來解話，主

要是坊間有投資者擔心，是不是因為香港最近的亂局，令投資者對香港的信心出現動搖而撤資，

繼而令港元受壓。甚至早前有人呼籲到某些銀行的櫃員機提款，以表達不滿。有見及此，香港金

管局副總裁李達志撮寫文章表示，最近港元匯率和同業拆息出現波動，因為一些季節性因素和大

型新股的招股活動有關，以此來澄清坊間的憂慮。



在百威招股之前，資金需求強勁之下令港元同業拆息向上，也帶動了港元匯價同步向上，這

是不爭的事實。但有關招股被撤回，令市場資金緊張得以紓緩。再加上市場亦傳阿里巴巴的集資

額，未來會大幅降低一半，所以這種種因素下，令拆息回落亦拖累港元匯價下跌。



其實如果香港真的出現大規模撤資的話，我們不單止可以從港元匯價中觀察得到，更可以從

恆生指數觀察得到，因為如果有大規模資金撤出的話，他們定必要先行大手沽出香港的股票甚至

房地產套現，然後匯出海外。故此，在港股裏看得出並沒有出現大舉拋售的情況，所以坊間所說

有資金大舉撤離香港是說不通的。



另一方面，若資金緊張的情況告一段落的話，令拆息回落令港元沽盤又再出現下，而有機會

再邁向７﹒８５００弱方保證水平。另外，根據李達志的文章表示，香港銀行體系結餘已經從兩

年前的，超過２０００億已大幅下跌至只有５４０億港元，故銀行同業拆息就算回軟，相信只會

是有限度調整，所以在銀行體系結餘大幅下降的大前提下，大家有心理準備拆息仍會較一般平均

水平為高。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

