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即市新聞

17/07/2019 10:09

《異動股》華檢醫療（１９３１）飆近１３％，料中期純利增逾６倍

　　《經濟通通訊社１７日專訊》華檢醫療（０１９３１）現價升１２﹒９８％，報３﹒２２元
，盤中高見３﹒２４元；成交約４８８萬股，涉資１５２８萬元，主動買盤６２％。
　　該股於上周五（１２日）掛牌，首日曾最多急升１２％高見３﹒４４元，其後反覆下挫，昨
日更失守招股價３﹒０７元，低見２﹒５８元，至今日則借盈喜消息急升，現價高招股價近半成

　　華檢醫療發盈喜，預期截至６月３０日止中期收益及純利，將比去年同期大幅增加約４倍及
約６﹒５倍，並已計及期間的上市開支。　
　　收益及純利分別大幅增加主因今年１月完成收購威士達６０％股權後，將威士達醫療連同其
附屬公司財務業績合併入帳外，就收購而言，重新計量先前持有威士達權益的收益約２﹒１８億
元人民幣。
　　現時，恆生指數報２８５３７，跌８１點或跌０﹒２９％，主板成交１４６﹒４１億元。國
企指數報１０８２１，跌４４點或跌０﹒４１％。
　　上證綜指報２９３８，升０點或升０﹒０３％，成交４００﹒０７億元人民幣。
　　深成指報９３１３，升３０點或升０﹒３３％，成交６２３﹒０７億元人民幣。

　　表列十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　環能國際（舊）（０２９４１）　　　０﹒５８０元　　　升８４﹒１３％
　　環能國際（新）（０１１０２）　　　０﹒６１０元　　　升６２﹒６７％
　　富譽控股　　　（０８２６９）　　　０﹒０７０元　　　升４２﹒８６％
　　連成科技　　　（０８６３５）　　　０﹒４００元　　　升２９﹒０３％
　　長安仁恆　　　（０８１３９）　　１２﹒４００元　　　升２６﹒４０％

　　承興國際控股　（０２６６２）　　　０﹒６１０元　　　升１９﹒６１％
　　中國上城　　　（０２３３０）　　　０﹒１３５元　　　升１９﹒４７％
　　ＣＭＯＮ　　　（０８２７８）　　　０﹒１６４元　　　升１８﹒８４％
　　華建控股　　　（００４７９）　　　０﹒０３３元　　　升１３﹒７９％
　　華檢醫療　　　（０１９３１）　　　３﹒２２０元　　　升１２﹒９８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

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