《異動股》承興（０２６６２）午後升勢持續擴大，現飆逾七成

《經濟通通訊社１７日專訊》承興國際（０２６６２）午後升幅持續擴大，暫升幅第二大個

股，現報０﹒８７元，升７０﹒５９％，盤中高見０﹒９元，暫成交達８﹒６０億股，涉資

６﹒３４億元，主動買盤６２％。

承興今早發公告，再澄清有關公司主席兼執行董事羅靜被刑事拘留的報道指，廣東中誠實業

及廣東承興控股集團並非集團成員公司，現保留對誤導性或不實報導的任何法律行動的權利。

公司強調，董事會及核心高級管理層均無變動，並繼續按日常方式履行彼等各自的角色及職

能，將密切監察業務營運及發展，以及有關羅靜刑事拘留的任何事態發展。

現時，恆生指數報２８５７７，跌４２點或跌０﹒１５％，主板成交４９２﹒４４億元。國

企指數報１０８４２，跌０﹒２１％或跌２２點。

上證綜指收報２９３１，跌５點或跌０﹒２０％，全日成交１５２１﹒６３億元人民幣。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

大豐港 （０８３１０） ０﹒２２５元 升７３﹒０８％

承興國際 （０２６６２） ０﹒８７０元 升７０﹒５９％

環能國際 （０２９４１） ０﹒５３０元 升６８﹒２５％

中創環球 （０１６７８） ０﹒１１２元 升４１﹒７７％

富譽控股 （０８２６９） ０﹒０６７元 升３６﹒７３％



環能國際 （０１１０２） ０﹒５１０元 升３６﹒００％

精雅印刷 （０８３９１） ０﹒３３０元 升２４﹒５３％

北京體育文化（０１８０３） ０﹒５１０元 升２０﹒００％

中能國際控股（０１０９６） ０﹒１６３元 升１８﹒１２％

華檢醫療 （０１９３１） ３﹒２８０元 升１５﹒０９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｓｃ）

