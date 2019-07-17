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17/07/2019 15:15

【駐京專電】市統計局：上半年北京ＧＤＰ同比增６﹒３％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市統計局公布，初步覆算，上半年全
市實現地區生產總值１５２１２﹒５億元（人民幣﹒下同），按可比價格計算，同比增長
６﹒３％。分產業看，第一產業實現增加值４９﹒４億元，增長１７﹒５％；第二產業實現增加
值２５７２﹒６億元，增長５％；第三產業實現增加值１２５９０﹒５億元，增長６﹒５％。

＊金融、信息服務、科技服務等對全市經濟增長貢獻率達６７％＊

　　上半年，全市第三產業增加值同比增長６﹒５％；其中，金融、信息服務、科技服務等優勢
行業對全市經濟增長的貢獻率合計達到６７％。金融業實現增加值２９３４﹒７億元，增長
９﹒１％；信息傳輸、軟件和信息技術服務業實現增加值１８１﹒８億元，增長１３﹒７％；科
學研究和技術服務業實現？加值１７２﹒５億元，增長８﹒４％。
　　上半年，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長３﹒５％﹒重點行業中，電力
、熱力生產和供應業增長８﹒７％，醫藥製造業增長６﹒３％，計算機、通信和其他電子設備製
造業增長３﹒１％，汽車製造業增長１﹒１％。高端產業發揮引領作用，高技術製造業、戰略性
新興產業增加值分別增長６％和５﹒６％，對規模以上工業增長的貢獻率均超過４成。

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