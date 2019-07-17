【科創板】上交所曾剛：針對科創板異常波動等現象有三方面準備

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上交所市場監察二部負責人曾剛日前在接

受央視採訪時表示，科創板新股在前五日價格漲跌完全由市場決定，漲跌多少沒有限制。針對可

能存在的過度投機、異常波動甚至股價操縱行為，上交所有三方面的準備：一是引入了投資者適

當性管理制度，避免不合格投資者跟風炒作；二是在連續競價階段引入價格申報範圍限制，同時

實行市價申報保護限價，並對盤中異常波動實施臨時停牌制度；三是公開了異常交易監控標準，

並將在新股上市初期加強異常交易行為監管。

