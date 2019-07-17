《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上交所市場監察二部負責人曾剛日前接受
央視採訪時表示，科創板在上市五個交易日之後將漲跌幅限制放寬至２０％，主要是為了減少交
易阻力，提升市場定價效率。
按歷史數據測算，２０％的漲跌幅相比現行的Ａ股１０％的漲跌幅限制，可以減少約８０％
的漲跌停現象。
17/07/2019 14:10
【科創板】上交所曾剛：科創板漲跌幅擴至２０％減八成漲跌停現象
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上交所市場監察二部負責人曾剛日前接受
央視採訪時表示，科創板在上市五個交易日之後將漲跌幅限制放寬至２０％，主要是為了減少交
易阻力，提升市場定價效率。
按歷史數據測算，２０％的漲跌幅相比現行的Ａ股１０％的漲跌幅限制，可以減少約８０％
的漲跌停現象。
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