【科創板】上交所曾剛：科創板漲跌幅擴至２０％減八成漲跌停現象

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上交所市場監察二部負責人曾剛日前接受

央視採訪時表示，科創板在上市五個交易日之後將漲跌幅限制放寬至２０％，主要是為了減少交

易阻力，提升市場定價效率。

按歷史數據測算，２０％的漲跌幅相比現行的Ａ股１０％的漲跌幅限制，可以減少約８０％

的漲跌停現象。

