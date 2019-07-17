《午市前瞻》中美未有實質行動難影響大市，料港股短期繼續橫行

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股道指再創新高，惟最後收市回吐，影響港股今早低開

１５５點報２８４６３，隨即失守２０天線（約２８４８７點），一度跌２４２點低見

２８３７７，接近中午時跌幅逐步收窄，最終收報２８５３１，跌８７點或０﹒３１％，半日主

板成交３４２﹒８２億元。國指半日報１０８１９，跌４５點或０﹒４２％。

Ａ股與港股走勢相若，上證半日收報２９３６，跌１點或０﹒０５％，成交８７３﹒００億

元人民幣。



＊受減息預期影響，本港地產股續走低＊



重磅股走勢偏軟，港交所（００３８８）半日回軟０﹒３７％，報２７２﹒６元；傳獲騰訊

投資的鬥魚將在美國ＩＰＯ中募資７﹒７５億美元，騰訊（００７００）微升０﹒２２％，報

３６３﹒４元；匯控（００００５）微跌０﹒２３％，報６４﹒９５元；中移動（００９４１）

軟０﹒４９％，報７０﹒５５元。友邦（０１２９９）微跌０﹒１８％，８５﹒２５元。

美元兌一籃子貨幣周二（１６日）上漲，因美國６月零售銷售意外強勁增長，緩解對美國經

濟的擔憂，兼且降低對聯儲局本月稍後可能大幅減息的預期。本港地產股受減息預期影響大都向

下走，信和置業（０００８３）跌１﹒０４％，報１３﹒３２元；嘉里建設（００６８３）挫２

﹒９３％，報３３﹒１５元；新鴻基地產（０００１６）微軟０﹒０７％，報１３５﹒７元；九

龍倉置業（０１９９７）軟０﹒１０％，報５２﹒７元；長實集團（０１１１３）無升跌，報

６０﹒３５元。

部分手機設備股走勢不錯，舜宇光學（０２３８２）微漲０﹒８％，報８８﹒１元；聯想（

００９９２）獲匯證最新維持該股買入評級兼連日受捧，走高２﹒１８％，報６﹒５７元；瑞聲

科技（０２０１８）揚０﹒２３％，報４４﹒２元；比亞迪電子（００２８５）微軟０﹒１８％

，報８５﹒２５元。



＊油價受沽壓，吉利廣汽各為表現最佳藍籌國指股＊



農業農村部市場與信息化司司長預計，下半年豬肉供需關系進一步趨緊，豬價繼續上漲壓力

較大，豬肉股全線受壓，其中萬洲國際（００２８８）跌１﹒１３％，報７﹒８６元；中糧肉食

（０１６１０）走高３﹒９４％，報２﹒６４元；雨潤食品（０１０６８）漲２﹒３％，報

０﹒８９元。

美國與伊朗的關係已經取得進展，暗示中東地區的緊張局勢可能得到緩解，油價周二（１６

日）走低超過３％。今日油股全線走低，中海油（００８８３）挫２﹒０９％，報１３﹒１４元

，盤中低見１３﹒１元，跌穿十天（１３﹒２８４元）、廿天（１３﹒３１８元）及百天線（１

３﹒３５２元）；中石化（００３８６）走低１﹒３５％，報５﹒１２元；中石油

（００８５７）軟０﹒４７％，報４﹒２４元；中石化煉化工程（０２３８６）微升

０﹒９７％，報６﹒２３元。

車股大都向上揚，吉利（００１７５）獲野村上調評級，由「減持」變為「中性」，該股半

日走高４﹒０５％，報１２﹒３４元，為升幅最大藍籌股；東風集團（００４８９）漲

１﹒９３％，報６﹒８５元；華晨中國（０１１１４）上周五（１２日）獲股東增持１７０２萬

股，半日漲升５﹒６％，報９﹒４３元；廣汽集團（０２２３８）揚２﹒８６％，報８﹒２８元

，為半日升幅最大國指股；比亞迪股份（０１２１１）微升１﹒１４％，報４８﹒７５元。



＊沈慶洪：金沙不宜再高追，車股藥股只是短炒數日＊



港股近日成交淡靜，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪向《經濟通通訊社》坦言，目前市場

仍然憧憬聯儲局會於今月減息，雖然美股近日因而屢創新高，不過一旦局方不減息，港股極可能

轉勢向下。加上百威亞太（０１８７６）未能成功上市、示威遊行不斷等因素疊加，市場都傾向

觀望。他又指，即使特朗普稱中美不可能短期內達成協議，更有可能採取進一步關稅行動，惟市

場經歷過美方多次「轉口風」之後，除非有實質的行動，如在某日出訪會面，方可再進一步影響

大市走勢，預計本周港股會於２８０００至２８６００點水平徘徊。

濠賭股近日被瑞信及摩通唱好，但沈慶洪直言，濠賭股的基本面要依賴內地客，但中國經濟

有所放緩，第二季經濟增速為數十年來最低，而最新數據亦顯示澳門第二季貴賓廳收入按季跌近

７％，按年則跌逾１５％，反映博彩業在短期表現上亦難以跑出，金沙（０１９２８）近月已不

斷走高，投資者不宜再高追。他又強調，近日汽車股、醫藥股、濠賭股都只是短炒數日，難以判

斷資金流向，目前入市亦未必能夠炒高。（ａｌ、ｊｔ）

