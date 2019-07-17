《美元走勢－羅明立》歐央或重啟寬鬆政策，進一步添歐元壓力

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒３３ １０８﹒０９ １０８﹒２２

歐元╱美元 １﹒１２１７ １﹒１１９８ １﹒１２１０

英鎊╱美元 １﹒２４２０ １﹒２３８１ １﹒２４３０

美元╱瑞郎 ０﹒９８８５ ０﹒９８６６ ０﹒９８７７

美元╱港元 ７﹒８１８６ ７﹒８０７９ ７﹒８１７３



《美元走勢》周二晚（１６日），多位美聯儲官員繼續發表鴿派言論以增強降息預期。其中

美聯儲主席鮑威爾表示，面對經濟不確定性，美聯儲將採取適當的行動以維持經濟增長。美國６

月零售銷售數據環比增０﹒４％，遠高於市場預期，而６月工業產出環比則無增長，差於市場預

期。數據的混亂使人很難判斷經濟增長的穩定性。但由於美聯儲近期的強烈暗示，本月降息幾乎

可以確定，而市場亦繼續在消化降息預期，美元指數開始企穩回升，重回９７上方，在美聯儲落

實降息前，預料將繼續在９６－９８的窄幅區間內波動。

歐元區近期經濟數據再度轉差，顯示歐元區經濟增長動力仍然在減弱。歐元區７月ＺＥＷ經

濟景氣指數為－２０﹒３，而經濟火車頭德國７月ＺＥＷ經濟景氣指數為－２４﹒５，均差於市

場預期及前值。較早前公布的歐元區工業產出同比下降－０﹒５％，亦差於市場預期。

拉加德辭去國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）主席職務，預料將為接任歐央行行長職務作準備。

拉加德此前的「鴿」派表態，亦將為歐央行此後再度開啟寬鬆政策鋪平道路。近期經濟數據逐步

轉差，如果繼續下滑，歐元區就需要相應政策刺激。加上市場逐步消化美聯儲降息的預期，進一

步增加歐元的壓力。１﹒１１６０不容有失。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒３０ １０６﹒７０ １０８﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 買入加元 １﹒３１１０ １﹒２９３０ １﹒３１７０



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

