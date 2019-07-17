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即市新聞

17/07/2019 15:32

《美元走勢－羅明立》歐央或重啟寬鬆政策，進一步添歐元壓力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒３３　　　１０８﹒０９　　　１０８﹒２２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２１７　　　１﹒１１９８　　　１﹒１２１０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４２０　　　１﹒２３８１　　　１﹒２４３０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８５　　　０﹒９８６６　　　０﹒９８７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１８６　　　７﹒８０７９　　　７﹒８１７３

　　《美元走勢》周二晚（１６日），多位美聯儲官員繼續發表鴿派言論以增強降息預期。其中
美聯儲主席鮑威爾表示，面對經濟不確定性，美聯儲將採取適當的行動以維持經濟增長。美國６
月零售銷售數據環比增０﹒４％，遠高於市場預期，而６月工業產出環比則無增長，差於市場預
期。數據的混亂使人很難判斷經濟增長的穩定性。但由於美聯儲近期的強烈暗示，本月降息幾乎
可以確定，而市場亦繼續在消化降息預期，美元指數開始企穩回升，重回９７上方，在美聯儲落
實降息前，預料將繼續在９６－９８的窄幅區間內波動。
　　歐元區近期經濟數據再度轉差，顯示歐元區經濟增長動力仍然在減弱。歐元區７月ＺＥＷ經
濟景氣指數為－２０﹒３，而經濟火車頭德國７月ＺＥＷ經濟景氣指數為－２４﹒５，均差於市
場預期及前值。較早前公布的歐元區工業產出同比下降－０﹒５％，亦差於市場預期。
　　拉加德辭去國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）主席職務，預料將為接任歐央行行長職務作準備。
拉加德此前的「鴿」派表態，亦將為歐央行此後再度開啟寬鬆政策鋪平道路。近期經濟數據逐步
轉差，如果繼續下滑，歐元區就需要相應政策刺激。加上市場逐步消化美聯儲降息的預期，進一
步增加歐元的壓力。１﹒１１６０不容有失。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒３０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　買入加元　　１﹒３１１０　　　１﹒２９３０　　　１﹒３１７０

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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