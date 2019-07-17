居屋第二市場樓價不斷上升，筲箕灣東旭苑海景３房單位，以９００萬元沽出，創全港綠表
居屋樓價新高，較去年屋苑舊紀錄再多７萬，並較今年新居屋冠德苑最貴樓王，貴逾７成。
單位為東旭苑Ａ座中層４室，實用面積６５０平方呎，今年７月以９００萬元（未補地價）
沽出，呎價１３８４６元。
原業主２０１４年以５３０萬元購入單位，帳面獲利３７０萬元，５年升值接近７成。
《香港經濟日報》
17/07/2019 08:22
【本港樓市】東旭苑海景３房９００萬沽出，創全港綠表居屋新高
居屋第二市場樓價不斷上升，筲箕灣東旭苑海景３房單位，以９００萬元沽出，創全港綠表
居屋樓價新高，較去年屋苑舊紀錄再多７萬，並較今年新居屋冠德苑最貴樓王，貴逾７成。
單位為東旭苑Ａ座中層４室，實用面積６５０平方呎，今年７月以９００萬元（未補地價）
沽出，呎價１３８４６元。
原業主２０１４年以５３０萬元購入單位，帳面獲利３７０萬元，５年升值接近７成。
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