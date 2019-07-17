【華為動向】Ｈｕａｗｅｉ　Ｐａｙ攻港，逾４萬銷售點支援

流動支付市場百花齊放，中資科網巨擘華為旗下的Ｈｕａｗｅｉ Ｐａｙ，亦正式攻入香港

市場。目前全港逾四萬個銷售點接受Ｈｕａｗｅｉ Ｐａｙ，覆蓋包括一田超市、崇光百貨、萬

寧等多間日常消費商店，惟暫時只支援Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住賞」銀聯卡。《香港經濟日報》

