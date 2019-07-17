流動支付市場百花齊放，中資科網巨擘華為旗下的Ｈｕａｗｅｉ Ｐａｙ，亦正式攻入香港
市場。目前全港逾四萬個銷售點接受Ｈｕａｗｅｉ Ｐａｙ，覆蓋包括一田超市、崇光百貨、萬
寧等多間日常消費商店，惟暫時只支援Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住賞」銀聯卡。《香港經濟日報》
17/07/2019 08:26
【華為動向】Ｈｕａｗｅｉ Ｐａｙ攻港，逾４萬銷售點支援
流動支付市場百花齊放，中資科網巨擘華為旗下的Ｈｕａｗｅｉ Ｐａｙ，亦正式攻入香港
市場。目前全港逾四萬個銷售點接受Ｈｕａｗｅｉ Ｐａｙ，覆蓋包括一田超市、崇光百貨、萬
寧等多間日常消費商店，惟暫時只支援Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住賞」銀聯卡。《香港經濟日報》
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