民陣原計劃於下周日（２１日）在金鐘添美道舉行反修例集會，但警方因公眾安全考慮，建
議將集會改於８月舉行，民陣不認同，但希望把集會改成遊行，雙方今天將再次開會討論。
《香港經濟日報》（ｚｚ）
17/07/2019 08:56
【移交逃犯】民陣盼下周日集會改為遊行，今將與警方再開會商討
民陣原計劃於下周日（２１日）在金鐘添美道舉行反修例集會，但警方因公眾安全考慮，建
議將集會改於８月舉行，民陣不認同，但希望把集會改成遊行，雙方今天將再次開會討論。
《香港經濟日報》（ｚｚ）
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