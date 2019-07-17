《經濟通通訊社１７日專訊》海航科技（０２０８６）公布，崔軼雋由於其他業務，提出辭
任主席及執董，今日起生效。姜浩及王兢獲委任為執董，前者將出任主席，同日生效。（ｈｌ）
17/07/2019 12:13
【海航動向】海航科技（２０８６）崔軼雋辭任主席，姜浩接任
《經濟通通訊社１７日專訊》海航科技（０２０８６）公布，崔軼雋由於其他業務，提出辭
任主席及執董，今日起生效。姜浩及王兢獲委任為執董，前者將出任主席，同日生效。（ｈｌ）
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