  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2019 15:06

【本港樓市】仲量聯行：６月甲級寫字樓新租出面積按月減６３％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》仲量聯行發表《香港地產市場觀察》表示，經濟前景欠佳拖累
業務擴張，６月甲級寫字樓新租出面積按月減少６３％。
　　整體寫字樓市場於６月錄得１３﹒９５萬平方呎的負吸納量。由於租賃需求的前景不明朗，
部分業主調低租金叫價，以加快物色租客承租因租戶遷離核心區所騰空的樓面，整體寫字樓租金
按月下跌０﹒３％。中環及灣仔╱銅鑼灣寫字樓平均呎租分別按月回落０﹒３％至１３０港元及
０﹒７％至７２﹒３港元。

＊金融科技租賃需求升，增長空間大＊

　　不過，中環寫字樓市場近期錄得的租賃交投，為新經濟企業承租寫字樓在香港開設新辦公室
或作擴充之用，尤其以金融科技及共享工作間的新經濟企業最活躍。
　　仲量聯行研究部主管馬安平指出，加密貨幣升值及香港金管局發出虛擬銀行牌照，令過去數
月金融科技的租賃需求上升。儘管現時來自此行業的需求仍不多，但增長空間大。現時銀行及金
融行業在港合共直接租用３７００萬平方呎樓面，當中由金融科技企業租用的樓面少於１％。
　　仲量聯行九龍商業部主管鄧思勤則表示，東九龍新落成的甲級寫字樓持續吸引尖沙咀的租客
遷入，租客希望趁租金較低及有樓面作業務擴充之用承租新建辦公室，尖沙咀與九龍非核心區的
寫字樓租金差距將會保持，預期此趨勢將會持續。（ｂｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道17/07/2019
核心藥再添一員 三生製藥估值提升
生財有道17/07/2019
大灣區水利龍頭 粵海投資以穩取勝
剖析天下17/07/2019
台灣出口回升 難挽經濟頹勢
國際動態17/07/2019
約翰遜拒納脫歐協議 硬脫歐升溫鎊匯挫
生財有道16/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：石藥約14元見初步阻力
興證快訊16/07/2019
美股創新高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金