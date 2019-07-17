【本港樓市】仲量聯行：６月甲級寫字樓新租出面積按月減６３％

《經濟通通訊社１７日專訊》仲量聯行發表《香港地產市場觀察》表示，經濟前景欠佳拖累

業務擴張，６月甲級寫字樓新租出面積按月減少６３％。

整體寫字樓市場於６月錄得１３﹒９５萬平方呎的負吸納量。由於租賃需求的前景不明朗，

部分業主調低租金叫價，以加快物色租客承租因租戶遷離核心區所騰空的樓面，整體寫字樓租金

按月下跌０﹒３％。中環及灣仔╱銅鑼灣寫字樓平均呎租分別按月回落０﹒３％至１３０港元及

０﹒７％至７２﹒３港元。



＊金融科技租賃需求升，增長空間大＊



不過，中環寫字樓市場近期錄得的租賃交投，為新經濟企業承租寫字樓在香港開設新辦公室

或作擴充之用，尤其以金融科技及共享工作間的新經濟企業最活躍。

仲量聯行研究部主管馬安平指出，加密貨幣升值及香港金管局發出虛擬銀行牌照，令過去數

月金融科技的租賃需求上升。儘管現時來自此行業的需求仍不多，但增長空間大。現時銀行及金

融行業在港合共直接租用３７００萬平方呎樓面，當中由金融科技企業租用的樓面少於１％。

仲量聯行九龍商業部主管鄧思勤則表示，東九龍新落成的甲級寫字樓持續吸引尖沙咀的租客

遷入，租客希望趁租金較低及有樓面作業務擴充之用承租新建辦公室，尖沙咀與九龍非核心區的

寫字樓租金差距將會保持，預期此趨勢將會持續。（ｂｉ）

