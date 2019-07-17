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即市新聞

17/07/2019 09:07

【本港樓市】利嘉閣：下半年樓價仍可錄３％升幅

　　《經濟通通訊社１７日專訊》利嘉閣地產表示，今年下半年雖然仍面對不穩的社會運動形勢
，惟料住屋剛性需求不減，加上無論在經濟表現、供應、息口、資金流等因素均利好樓市下，繼
上半年錄得近９％的樓價升幅後，下半年料仍可反覆再升３％，即全年樓價可望有至少１０％至
１２％左右的升幅。至於中小型住宅租金繼上半年預期錄得５％升幅後，下半年料可再升約３％


＊預計半年租金升約５％＊

　　廖偉強指出，樓價經過去年下半年調整後，於今年初因應貿易戰轉趨緩和及股市反彈而拾級
回升，當中更一度再刷新歷史新高，其後再受貿易戰起波瀾而略見回落。總結上半年，中小型住
宅（以全港５０個指標屋苑作代表）平均實用呎價為１５５５５元，較去年底的１４３１６元累
升８﹒７％；至於租金方面，首５個月累積升幅約３﹒３％，預計半年最終可升約５％。
　　展望下半年，廖偉強認為，需視乎因修訂《逃犯條例》引發的社會運動之後遺症是否會持續
纏繞及惡化，如是者會拖累下半年的入市意欲，而令整體樓市受壓。不過，廖氏相信，情況未必
會長期持續及轉壞，如果情況好轉，加上其他幾大因素，如整體供應始終有限、剛性需求持續、
息口低企及多國持續量化寬鬆，料資金仍然會入市房地產，對下半年樓價仍有支持。

＊一手繼續主導大市＊

　　廖偉強指出，下半年尚有多個大型新盤待推，加上將引入一手住宅空置稅的前提下，發展商
仍會積極推盤，料下半年若市場氣氛尚好及剛性需求帶動下，一手私宅買賣登記仍可錄得１萬至
１﹒１萬宗的水平。至於二手私宅方面，面對一手搶客及業主因應辣招普遍惜售下，買賣登記量
料將按半年回落１２％，至約１﹒８萬宗水平。一二手買賣佔比方面料維持與上半年相若，一手
會繼續主導大市，而二手佔比料續維持在近年６２％左右的水平橫行。（ｃｌ）（ｚｚ）

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