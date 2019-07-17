《經濟通通訊社１７日專訊》啟德４Ａ區１號住宅地皮將於本周五（１９日）截標，美聯測
量師行董事林子彬表示，是次推出的地皮規模頗大，料以合組財團或大型發展商參與為主，參考
毗鄰多幅地皮造價，若以每呎樓面地價１３５００元計算，地皮估值約１４５﹒２４億元。
林子彬指出，該地皮屬近期罕有的逾百萬呎的市區地皮，發展規模及投資金額亦相對較大，
加上項目位處跑道區較後排，景觀亦稍遜早前批出的跑道區一線海景地皮，故相信發展商出價亦
會傾向審慎。（ｂｉ）
17/07/2019 19:02
【地皮截標】美聯料啟德住宅地獲大財團垂青，估值１４５﹒２４億
《經濟通通訊社１７日專訊》啟德４Ａ區１號住宅地皮將於本周五（１９日）截標，美聯測
量師行董事林子彬表示，是次推出的地皮規模頗大，料以合組財團或大型發展商參與為主，參考
毗鄰多幅地皮造價，若以每呎樓面地價１３５００元計算，地皮估值約１４５﹒２４億元。
林子彬指出，該地皮屬近期罕有的逾百萬呎的市區地皮，發展規模及投資金額亦相對較大，
加上項目位處跑道區較後排，景觀亦稍遜早前批出的跑道區一線海景地皮，故相信發展商出價亦
會傾向審慎。（ｂｉ）
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