《再戰明天》ｅＢａｙ派業績，美國公布首次申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社１７日專訊》ｅＢａｙ和大摩明（１８日）派業績；美國公布首次申請失業

救濟金人數。



＊ｅＢａｙ和大摩明派業績＊



明日，ｅＢａｙ和摩根士丹利派業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克參加當地

商會的活動。

明早９：００ａｍ，韓國央行舉行貨幣政策會議並宣布利率決定。

明日，法國財長勒梅爾、日本財務大臣麻生太郎和德國財長肖爾茨在七國集團（Ｇ７）會議

後舉行記者會。



＊本港公布６月失業率，美公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布６月貿易收支，料由９６８３億日圓赤字逆轉為

４０３５億日圓盈餘；進口年率跌幅料由１﹒５％收窄至０﹒２％；出口年率跌幅料由７﹒８％

收窄至５﹒４％。

明午４：３０ｐｍ，香港公布６月失業率（經季節調整），料維持於２﹒８％。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１７２﹒３萬降至１７０萬；

首次申請失業救濟金人數料由２０﹒９萬增加至２１﹒６萬。１０：００ｐｍ，美國公布６月領

先指標，料由持平升上０﹒１％。



＊大眾金融派業績＊



在本港，明日，綠地香港（００３３７）和高陽科技（００８１８）開股東特別大會。

國家聯合資源（００２５４）和大眾金融控股（００６２６）派業績。（ｈｏ）

