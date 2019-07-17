  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2019 19:10

《再戰明天》ｅＢａｙ派業績，美國公布首次申請失業救濟金人數

　　《經濟通通訊社１７日專訊》ｅＢａｙ和大摩明（１８日）派業績；美國公布首次申請失業
救濟金人數。

＊ｅＢａｙ和大摩明派業績＊

　　明日，ｅＢａｙ和摩根士丹利派業績。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克參加當地
商會的活動。
　　明早９：００ａｍ，韓國央行舉行貨幣政策會議並宣布利率決定。
　　明日，法國財長勒梅爾、日本財務大臣麻生太郎和德國財長肖爾茨在七國集團（Ｇ７）會議
後舉行記者會。

＊本港公布６月失業率，美公布首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布６月貿易收支，料由９６８３億日圓赤字逆轉為
４０３５億日圓盈餘；進口年率跌幅料由１﹒５％收窄至０﹒２％；出口年率跌幅料由７﹒８％
收窄至５﹒４％。
　　明午４：３０ｐｍ，香港公布６月失業率（經季節調整），料維持於２﹒８％。
　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由１７２﹒３萬降至１７０萬；
首次申請失業救濟金人數料由２０﹒９萬增加至２１﹒６萬。１０：００ｐｍ，美國公布６月領
先指標，料由持平升上０﹒１％。　　

＊大眾金融派業績＊

　　在本港，明日，綠地香港（００３３７）和高陽科技（００８１８）開股東特別大會。
　　國家聯合資源（００２５４）和大眾金融控股（００６２６）派業績。（ｈｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道17/07/2019
核心藥再添一員 三生製藥估值提升
生財有道17/07/2019
大灣區水利龍頭 粵海投資以穩取勝
剖析天下17/07/2019
台灣出口回升 難挽經濟頹勢
生財有道17/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：萬洲今日回吐後可吸
國際動態17/07/2019
約翰遜拒納脫歐協議 硬脫歐升溫鎊匯挫
生財有道16/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：石藥約14元見初步阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金