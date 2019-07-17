《經濟通通訊社１７日專訊》昆侖國際金融（０６８７７）發盈警，預期與去年６月底止六
個月錄得淨利潤相比，集團於今年６月底止將錄得顯著虧損。
董事會認為，此顯著虧損主要由於相關期間之市場波動減少令本集團客戶之成交量下跌，來
自外部客戶所賺取之槓桿式外匯及其他交易收入減少；各地監管機構，包括澳洲及香港，收緊有
關槓桿式外匯交易的法規，導投資者重新考慮他們的投資組合；及全球經濟在相關期間進入同步
放緩，影響投資者對槓桿式外彙和商品的投資態度。（ｋｙ）
17/07/2019 16:37
【企業盈警】昆侖國際金融（６８７７）料中期錄得顯著虧損
《經濟通通訊社１７日專訊》昆侖國際金融（０６８７７）發盈警，預期與去年６月底止六
個月錄得淨利潤相比，集團於今年６月底止將錄得顯著虧損。
董事會認為，此顯著虧損主要由於相關期間之市場波動減少令本集團客戶之成交量下跌，來
自外部客戶所賺取之槓桿式外匯及其他交易收入減少；各地監管機構，包括澳洲及香港，收緊有
關槓桿式外匯交易的法規，導投資者重新考慮他們的投資組合；及全球經濟在相關期間進入同步
放緩，影響投資者對槓桿式外彙和商品的投資態度。（ｋｙ）
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