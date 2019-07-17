【本港樓市】美聯工商舖：上半年中資斥３６億買貨，按年挫逾九成

《經濟通通訊社１７日專訊》美聯工商舖（００４５９）表示，受到內地嚴控資本外流影響

，加上貿易戰持續影響市場氣氛，近月內地資金於投資市場明顯不再活躍。根據美聯工商舖資料

研究部數據顯示，今年上半年工商舖大額成交之中（價值１億元或以上的買賣），涉及中資買家

的交易只有３６﹒３億元，佔工商舖大手成交金額僅約８﹒４％，金額按年急挫９１％。

今年上半年工商舖億元大手成交共錄約４３３﹒６億元（包括公司轉讓買賣），當中涉及中

資財團入市個案只有３６﹒３億元，較去年上半年的４０３﹒２億元大跌逾九成，相對去年下半

年的５１億元，也下挫約２９％。

分層寫字樓成為中資買家的主要目標，今年上半年相關買賣合共涉及逾２２﹒７億元，該批

成交均為港島區的甲級商廈，較為矚目的個案，包括一家內地發展商購入中環中心全層單位。新

盤工廈也受內地資金追捧，黃竹坑工廈新盤ＶＩＧＮＡＴＵＲＥ也錄得內地買家入市的個案。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，自從中美貿易戰展開後，內地加強資本外流管制，內地資

金難以來港，令到中資財團入市個案大幅減少，而去年底股樓表現波動的時期，進一步影響投資

市場氣氛，因而令到中資入市近乎「絕跡」。此外，內地大力提倡發展大灣區，令到其他灣區城

市的吸引力增加；而與香港相比，其他大灣區城市物業價格較便宜，吸引部分內地資金轉到其他

城市投資，赴港投資意欲因而減退。

他又指，人民幣近期貶值，預計將會推動中資財團來港購入物業保值的意欲，但受制於資金

外流限制，他預計下半年中資入市個案，只會與上半年相若。（ｂｎ）

