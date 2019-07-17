《經濟通通訊社１７日專訊》盛洋投資（００１７４）發盈警，預期集團截至今年６月底止
６個月虧損約１﹒９億元，而去年同期溢利為１５９０萬元。
集團指，預期錄得虧損主要由於全球貿易糾紛緊張及不確定的局勢，於截至今年６月底止６
個月，集團美國物業項目計提了撥備，以及基金投資組合錄得公平值變動虧損；於美國的合營公
司ＧＲ Ｒｅａｌｔｙ出現虧損；以及基金投資組合沒有產生股息收入。
集團又指，將繼續不時密切監察中美貿易糾紛及其影響，並相應調整業務策略。（ｓｋ）
17/07/2019 17:41
【企業盈警】盛洋投資（１７４）料中期轉虧蝕１﹒９億元
《經濟通通訊社１７日專訊》盛洋投資（００１７４）發盈警，預期集團截至今年６月底止
６個月虧損約１﹒９億元，而去年同期溢利為１５９０萬元。
集團指，預期錄得虧損主要由於全球貿易糾紛緊張及不確定的局勢，於截至今年６月底止６
個月，集團美國物業項目計提了撥備，以及基金投資組合錄得公平值變動虧損；於美國的合營公
司ＧＲ Ｒｅａｌｔｙ出現虧損；以及基金投資組合沒有產生股息收入。
集團又指，將繼續不時密切監察中美貿易糾紛及其影響，並相應調整業務策略。（ｓｋ）
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