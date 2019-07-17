《小傳日記》侵侵又變臉，魚缸即下跌；終結五連漲，交投懶洋洋！

《小傳日記》侵侵又出口術，一轉早前同習大大好ｆｒｉｅｎｄ嘅講法，話同習大大已經唔

似之前咁親密，仲話兩國貿談之路仲有Ｌｏｎｇ Ｗａｙ Ｔｏ Ｇｏ，如果有需要可以向神州

額外三千億美金商品加徵關稅。侵侵一開口，搞到道指就算因為上個月零售數據好過「孖屐」預

期再破頂見２７３９８，最後都要收跌２３點到２７３３５點；標指全日唔見１０點報

３００４點；納指就跌３５點到８２２２點。

香江升咗五日進帳５０３點之後，今日都要休息吓啦！今朝（１７日）先低開１５５點見

２８４６３，隨即失守埋２０天線（約２８４９７點），最多仲跌過２４２點，好彩嘅係Ａ場嗰

邊連日下跌之後，今日明顯跌少咗，令到缸友都敢買返啲貨，包括前跌到殘晒嘅吉利

（００１７５）同有消息炒吓嘅ＱＱ（００７００）。恆指最終埋單報２８５９３點，跌

２６點，全日成交６００﹒２１億銀再減逾８巴仙。國貨就收報１０８４７跌１７點。

Ａ場繼續腳軟軟，上證收市跌５點，報２９３１點，全日成交１５２１﹒６３億人仔。

大隻藍戰士表現麻麻，「孖屐」傳ＱＱ有份投資嘅鬥魚會喺花旗國ＩＰＯ上市籌７﹒７５億

美金，但消息只刺激ＱＱ今日升６毫子，報３６３﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）繼續高位整固

挨住條十天線（約８５﹒０４銀），全日埋單升１亳子，報８５﹒５銀。大象（００００５）就

跌１毫子報６５銀；無咗百威亞太（０１８７６）呢個大客嘅生發發（００３８８），今日回穩

，今日無升跌報２７３﹒６銀；神州移動（００９４１）就唔見一格報７０﹒８５銀。



＊華晨獲增持升勢猶未止，消息炒過籠石藥升勢終＊



之前跌到應一應嘅一眾砵砵車，連日都有返捧場客，好似吉利咁今日先畀野村維持「他屐」

１６﹒２銀同「買貨」投資評級，連日喺１２銀邊跌定之後，今日彈３巴仙報１２﹒２２銀，仲

做埋表現最好藍戰士！之前公布考慮會派特別股息嘅華晨（０１１１４），今日再炒起，加上最

新披露股東Ｂａｉｌｌｉｅ Ｇｉｆｆｏｒｄ上星期五（１２日）增持１７０２萬股，刺激華晨

今日再揚升半成，報９﹒３６銀；東風（００４８９）、比亞迪（０１２１１）同長汽

（０２３３３）亦分別有逾１巴仙落袋，分別報６﹒８２銀、４８﹒９銀同５﹒８銀。廣汽

（０２２３８）就升２巴仙，報８﹒２２銀。

網傳藥品帶量採購會由部分城市擴展到神州全國，不過２８隻納入嘅藥品就無增加，中標嘅

藥佬都由一間去到三間，「孖屐」認為呢個消息將之前嘅「不明朗」因素消化，呢幾日都炒高幾

隻醫藥佬，不過話晒都只係「網傳」咋喎！部分醫藥佬都回吐返啲囉，好似石藥（０１０９３）

都要跌返逾１巴仙，報１３﹒５銀；藍籌街坊中生製藥（０１１７７）亦跌逾半個巴仙，報

８﹒８７銀。之前連續畀大摩、高盛同花旗首予目標嘅焦點新股翰森製藥（０３６９２），今日

再畀招商證券首予２５﹒８０銀「他屐」同「買貨」評級，但今日就再走低２巴仙，報２２﹒９

５銀。其他同業方面，康哲藥業（００８６７）就升近３巴仙，報７﹒８７銀；國藥

（０１０９９）都漲近１巴仙，報２９﹒５５銀；但最叻要數綠葉製藥（０２１８６）今日罕有

以大成交抽上６銀關口，袋近６巴仙落袋，報６﹒２２銀，收復埋五十天線（約５﹒９３銀）同

百天線（約６﹒１８８銀）。



＊利潤八百億水泥佬得益，中東政局緩油佬見頭暈＊



小傳噚日都講水泥行業上半年嘅利潤達到８００億人仔，按年增近兩成，今日部分水泥佬表

現繼續唔錯，好似山水水泥（００６９１）咁仲發埋盈喜，預期中期純利將較去年同期大幅增加

，全日跳高２巴仙，報３﹒３２銀。中國建材（０３３２３）就踢高３巴仙，報７﹒２７銀，係

全日表現最佳國貨佬。海螺水泥（００９１４）跳起１巴仙，報４８﹒３５銀。亞洲水泥

（００７４３）就仆低３巴仙，報１３﹒３６銀。天瑞水泥（０１２５２）漲２巴仙，報

６﹒７銀。

花旗國同伊朗嘅關係已經得進展，暗示中東地區嘅緊張局勢可能會得到緩解咁啵，油價自然

走低啦！今日「三桶油」表現麻麻，其中同油價比較敏感嘅中海油（００８８３）走埋表現最差

國貨佬，全日唔見２巴仙，報１３﹒１８銀；中石化（００３８６）蒸發逾半個巴仙，報５﹒１

６銀；中石油（００８５７）無升跌，報４﹒２６銀。



＊野村又唱淡內房股未散，零售吹淡風金行真陰功＊



大行野村對神州磚頭佬出咗份報告，話內房中期核心盈利可以上升１２巴仙，但係毛利率會

有所下跌，令業績表現中性及平淡，但估計大部分內房派息不會有驚喜。所以磚頭佬股價今日維

持榮辱互見格局。融創（０１９１８）升近２巴仙，收報３９﹒７銀。「四條三」恆大

（０３３３３）就勁囉，今日急升逾６巴仙，報２３﹒１５銀，聽日就公布業績，唔通預早炒定

？！

其他內房方面，奧園（０３８８３）走高３巴仙，報１１﹒６６銀；龍光（０３３８０）亦

升近３巴仙，報１３﹒１４銀；新城發展（０１０３０）再彈３巴仙，報８﹒２銀；世房（００

８１３）就唔見３巴仙，報２３﹒３５銀。

周大福（０１９２９）公布咗首季數據，神州零售繼續增長兩成四，但港澳零售就下跌６巴

仙，睇怕本港零售真係難做。攪到佢今日收跌近３巴仙，報８﹒５銀。周生生（００１１６）跟

跌近２巴仙，報１１﹒５４銀。發咗盈警嘅卓悅（００６５３）今日亦唔見１巴仙，報

０﹒１７２銀，不過成交１２萬銀都唔夠；莎莎（００１７８）就升返半巴仙，報２﹒２３銀。

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