《真知灼見－溫灼培》民粹減退利歐元長遠前景

《真知灼見》上周，在國際事務上，當大家的焦點集中在英國護衛艦於霍爾木茲海峽與伊

朗軍方對待，及中美貿易談判進程等等，相信不少投資者卻忽略了希臘大選情況。希臘在本月７

日大選，結果顯示極端民粹主義的執政政府左翼聯盟黨被趕下台，取而代之是中間偏右路線的新

民主黨上台執政。這看似只是希臘政局的一些變化，與投資市場無關，但這一改變對歐洲而言則

極具意義。



＊希臘大選中間偏右政黨上台執政＊



記得於２０１０年首個歐盟國家爆發債務危機正是希臘。危機爆發後，為換取歐盟的經濟援

助，希臘被逼要接受歐盟的苛刻條款，包括要接受緊縮的財政政策。這是導致希臘民粹主義抬頭

的主因。當中走極端民粹主義的左翼聯盟便於２０１５年的大選中成功上台。其後，這股民粹主

義風氣亦直捲歐洲。現今希臘選民竟用其選票把左翼聯盟趕下台，這不單意味著歐債危機已正式

告一段落，也意味歐洲經歷這次危機後將有望變得更團結。



＊爆發大型歐債危機機會大大降低＊



歐債危機爆發後，曾令人擔心過歐元有機會瓦解。市場對歐元概念的不信任可從歐元在國際

儲備貨幣中所佔比例當年有所減少中可反映一二。但隨著今年三月的財政年度，沒有歐盟國家的

財赤對比其ＧＤＰ比例大於３％規條後，這意味日後於歐洲再爆發大型歐債危機的機會已大大降

低。假使民粹主義更一旦在歐洲減退，料這對加快歐元區政治整合更具幫助。唯當歐元區國家變

得團結，歐元日後才具挑戰美元儲備貨幣地位可能性。建議投資者密切留意上述政局發展。現階

段暫料歐元於１﹒１１５－１﹒１４美元間上落，並提防英鎊下跌對歐元的拖累。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

