港股穩守十天廿天線，收報２８５９３點跌２６點，成交額６００億

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚（１６日）道指再創新高，惟美國總統特朗普突指，中美

兩國難在短期內達成貿易協議，市場重燃貿易戰的憂慮。加上美國上月零售銷售數據勝預期，削

弱市場對本月減息的預期，拖累美股最終全線走低。

港股今早亦跟隨外圍跌勢，低開１５５點。隨著豬肉股及石油股跌幅顯著，而藥股及本地地

產股亦現沽壓，港股一度最多跌２４２點，低見２８３７７點，失守１０天線（２８４８４點）

及２０天線（２８４９４點）。

午後本地地產股重新有資金追入下，港股跌幅持續收窄並收復關口位置，最終恆指以全日最

高位收市，報２８５９３點，跌２６點或０﹒０９％，十天及廿天線失而復得。主板成交額

６００﹒２億元，按日跌８﹒４８％。國指收報１０８４７點，跌１７點或０﹒１６％。

Ａ股表現牛皮，上證收報２９３１點，跌５點或０﹒２％。深證收報９３０２點，升１８點

或０﹒２％。兩市合共成交３８１５﹒１９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１５％，報６５元；港交所（００３８８）無升跌

，報２７３﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒１７％，報３６３﹒２元；中移動

（００９４１）軟０﹒０７％，報７０﹒８５元；友邦（０１２９９）窄幅漲０﹒１２％，報

８５﹒５元。平保（０２３１８）走高０﹒４８％，報９４﹒４元。建行（００９３９）跌

０﹒４８％，報６﹒２２元。



＊美零售數據造好令減息再添變數，本地地產股低開高收＊



美國６月零售銷售意外錄得強勁增長，緩解對美國經濟的擔憂，兼且降低對聯儲局本月稍後

可能大幅減息的預期。雖然美聯儲主席鮑威爾於周二講話中重申會適當保持美國經濟擴張，但本

地地產股曾一度回吐，尾市反彈輕微高收，恆地（０００１２）漲０﹒３５％，報４３﹒５５元

；新地（０００１６）升０﹒１５％，報１３６元；新世界（０００１７）揚０﹒３２％，報

１２﹒５元。長實（０１１１３）走高０﹒２５％，報６０﹒５元。九置（０１９９７）跌

１﹒２３％，報５２﹒１元。恆隆地產（００１０１）升１﹒１４％，報１９﹒４４元，盤中高

見１９﹒４６元，創近一年半新高。

農業農村部市場與信息化司司長唐珂在例行發布會上預計，下半年豬肉供需關係將進一步趨

緊，豬價繼續上漲壓力較大，但由於禽肉、雞蛋、牛奶等畜禽產品產量增加，肉類市場供給總體

有保障。豬肉股普遍下挫，萬洲（００２８８）跌１﹒８９％，報７﹒８元，為今日最差藍籌。

中糧肉食（０１６１０）軟０﹒７９％，報２﹒５２元。雨潤食品（０１０６８）逆市反彈，升

８﹒０５％，報０﹒９４元；惠生（０１３４０）乾升４﹒０７％，報０﹒１２８元。

招商證券首予翰森製藥（０３６９２）目標價２５﹒８０元及「買入」評級，惟藥股表現榮

辱互見，該股挫２﹒３４％，報２２﹒９５元；中生製藥（０１１７７）跌０﹒６７％，報

８﹒８７元；石藥（０１０９３）跌１﹒４６％，報１３﹒５元；藥明生物（０２２６９）升

１﹒３３％，報７６﹒３５元；國藥（０１０９９）揚１﹒０３％，報２９﹒５５元。

大市悶局下，部分資金追捧公用股，港鐵（０００６６）今日高見５５﹒７元再度破頂，全

日升０﹒８２％，報５５﹒６５元；中電（００００２）軟０﹒２９％，報８７﹒４元；電能

（００００６）漲０﹒５２％，報５７﹒８５元；港燈（０２６３８）跌０﹒１２％，報

８﹒０５元。



＊油價下挫拖累三桶油表現，吉利獲野村籲買領漲藍籌股＊



美國總統特朗普表示，美國與伊朗的關係已經取得進展，暗示中東地區的緊張局勢可能得到

緩解，隔晚油價下挫，「三桶油」跟隨跌勢，中石化（００３８６）跌０﹒５８％，報５﹒１６

元；中石油（００８５７）無升跌，報４﹒２６元；中海油（００８８３）挫１﹒７９％，報

１３﹒１８元；中石化煉化（０２３８６）軟０﹒３２％，報６﹒１５元；中海油服

（０２８８３）升１﹒７９％，報８﹒５５元。

吉利（００１７５）獲野村唱好，維持「買入」評級，目標價維持１６﹒２元，全日升

３﹒０４％，報１２﹒２２元，為表現最佳藍籌。其他車股同樣上揚，華晨（０１１１４）飆４

﹒８２％，報９﹒３６元；比亞迪（０１２１１）揚１﹒４５％，報４８﹒９元；北汽

（０１９５８）漲０﹒９５％，報５﹒３２元；廣汽（０２２３８）升２﹒１１％，報８﹒２２

元；長汽（０２３３３）走高１﹒５８％，報５﹒８元。

野村同樣對內房發表報告，預期該行所追蹤的內房中期核心盈利可上升１２％，惟毛利率會

有所下跌，令業績表現趨向中性及平淡，估計大部分企業派息亦未見會有驚喜。內房今日升跌不

一，中海外（００６８８）軟０﹒１８％，報２８﹒５元；潤地（０１１０９）升０﹒１４％，

報３４﹒８５元；融創（０１９１８）漲１﹒６６％，報３９﹒７元；碧桂園（０２００７）無

升跌，報１１﹒４２元；恆大（０３３３３）急升６﹒４４％，報２３﹒１５元。

據中國質量認證中心官網資料顯示，已經有７款５Ｇ手機獲得了３Ｃ認證。其中，華為有４

款，一加、中興（００７６３）、ｖｉｖｏ各有一款５Ｇ手機獲得３Ｃ認證，但未見小米

（０１８１０）的蹤影。小米全日跌２﹒０４％，報９﹒１１元；中興通訊亦要走低

１﹒５１％，報２２﹒９元；聯想集團（００９９２）逆市走高１﹒４％，報６﹒５２元。

手機設備股亦見偏軟，舜宇（０２３８２）升０﹒６９％，報８８元。瑞聲（０２０１８）

無升跌，報４４﹒１元。丘鈦（０１４７８）軟０﹒７１％，報７﹒０１元。比亞迪電子

（００２８５）升１﹒０８％，報１１﹒２６元。（ｕｌ）

