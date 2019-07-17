【移交逃犯】數百市民昨到新城市廣場要求交代警方進入商場一事

《經濟通通訊社１７日專訊》周日（１４日）在沙田反修訂《逃犯條例》遊行結束後，警方

封鎖多條地面道路後打算驅散示威者，不少人進入新城市廣場範圍，其後警方進入商場並進行清

場行動，與示威者發生激烈衝突。

新城市廣場雖然在當日表示並無報警，亦沒有同事帶警察在場內執行職務。但有片段攝得有

商場職員為警方帶路，不少市民質疑商場的說法，昨晚（１６日）包圍商場的客戶服務中心，要

求負責管理的新鴻基地產（０００１６）回應事件，並填寫投訴表格。有詢問處職員報稱身體不

適離開。

有當晚身處新城市廣場的市民表示，逛街時被驅趕和追捕，感到人身安全受威脅，要求商場

交代是基於甚麼準則，容許警員進入商場。有沙田居民形容當晚如「困獸鬥」，很多人都無法離

開。

數百名市民在商場內不同位置聚集，要求新鴻基地產交代。他們其後亦在詢問處附近貼上寫

有他們訴求的便條紙，亦有人自發清理日前衝突中被塗鴉的商舖玻璃及牆壁。

新鴻基地產昨日發聲明指，新城市廣場有多個出入口之公共通道，包括通往沙田港鐵站及巴

士總站等通道，必須按照地契２４小時開放予所有公眾人士使用，重申事前並不知悉警方進入商

場內的行動，以及鐵路服務的臨時安排，令商場內的人無法順利離開，新地對有顧客、途人和商

戶受影響深表遺憾和難過。（ｃｗ）（ｚｚ）

