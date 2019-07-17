《經濟通通訊社１７日專訊》第３０屆書展今早１０時開幕，有不少市民帶同行李箱入場，
亦有不少家長帶同子女入場購買補充練習。今年書展主題為科幻及推理，共６８０間展商參展，
是歷年最多。
有市民表示書展人流比往年多，排隊入場所需時間亦較長。而市民普遍預計會在書展花費
５００元至１０００元。而多數市民也不擔心會受示威活動影響。
有訂閱雜誌的攤位較受歡迎，市民表示折扣及禮品吸引，攤位在開展不到十分鐘就排起人龍
。（ｈｍ）（ｚｚ）
17/07/2019 13:02
【書展開鑼】書展開幕，市民攜行李箱進場購書
《經濟通通訊社１７日專訊》第３０屆書展今早１０時開幕，有不少市民帶同行李箱入場，
亦有不少家長帶同子女入場購買補充練習。今年書展主題為科幻及推理，共６８０間展商參展，
是歷年最多。
有市民表示書展人流比往年多，排隊入場所需時間亦較長。而市民普遍預計會在書展花費
５００元至１０００元。而多數市民也不擔心會受示威活動影響。
有訂閱雜誌的攤位較受歡迎，市民表示折扣及禮品吸引，攤位在開展不到十分鐘就排起人龍
。（ｈｍ）（ｚｚ）
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