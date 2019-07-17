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17/07/2019 13:02

【書展開鑼】天地圖書：政治環境無礙書種類型多元化

　　《經濟通通訊社１７日專訊》第３０屆書展今日開幕。參展商之一天地圖書業務發展經理陳
志全指，天地圖書今年書展書種多元化，有較多新書，比往年多三、四十本，預計銷情會理想。
他指天地圖書書種類型全面，沒有受政治環境影響。
　　網上有人發起書展內進行示威活動，陳志全表示擔心不來，如有示威活動，會讓大會處理。
陳志全強調，天地圖書與中聯辦並無關係，沒有證據顯示天地圖書受內地影響。（ｈｍ）
（ｚｚ）

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