【書展開鑼】天地圖書：政治環境無礙書種類型多元化

《經濟通通訊社１７日專訊》第３０屆書展今日開幕。參展商之一天地圖書業務發展經理陳

志全指，天地圖書今年書展書種多元化，有較多新書，比往年多三、四十本，預計銷情會理想。

他指天地圖書書種類型全面，沒有受政治環境影響。

網上有人發起書展內進行示威活動，陳志全表示擔心不來，如有示威活動，會讓大會處理。

陳志全強調，天地圖書與中聯辦並無關係，沒有證據顯示天地圖書受內地影響。（ｈｍ）

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