【書展開鑼】有市民攜行李箱進場，料花５００至１０００元購書

《經濟通通訊社１７日專訊》第３０屆書展今早１０時開幕，有不少市民帶同行李箱入場，

亦有不少家長帶同子女入場購買補充練習。今年書展主題為科幻及推理，共６８０間展商參展，

是歷年最多。

市民陳先生、何先生均認為今年書展人流比往年多，排隊入場所需時間亦較長。而市民普遍

預計會在書展花費５００元至１０００元。大多數在場市民均表示，不擔心會示威活動影響會書

展安排。

訂閱雜誌的攤位較受歡迎，在開展不到十分鐘就排起人龍，排隊市民表示因折扣及禮品吸引

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