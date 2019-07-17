  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2019 17:47

【移交逃犯】長者靜默遊行近千人響應，政總員工多已５時前離開

　　《經濟通通訊社１７日專訊》有長者發起「銀髮族靜默遊行」，下午五時從中環遮打花園出
發，遊行至政府總部。近千人響應活動，參與遊行。
　　發起團體表示遊行重申五大訴求外，亦呼籲銀髮長輩支持及鼓勵年輕人，同行爭取民主。
　　政府行政署下午向政府總部發通知，指由於公眾集會關係，各局或部門可能要按運作需要，
可讓員工在下午５時前離開。（ｈｍ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道17/07/2019
核心藥再添一員 三生製藥估值提升
生財有道17/07/2019
大灣區水利龍頭 粵海投資以穩取勝
剖析天下17/07/2019
台灣出口回升 難挽經濟頹勢
生財有道17/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：萬洲今日回吐後可吸
國際動態17/07/2019
約翰遜拒納脫歐協議 硬脫歐升溫鎊匯挫
生財有道16/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：石藥約14元見初步阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金