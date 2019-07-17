【移交逃犯】長者靜默遊行近千人響應，政總員工多已５時前離開

《經濟通通訊社１７日專訊》有長者發起「銀髮族靜默遊行」，下午五時從中環遮打花園出

發，遊行至政府總部。近千人響應活動，參與遊行。

發起團體表示遊行重申五大訴求外，亦呼籲銀髮長輩支持及鼓勵年輕人，同行爭取民主。

政府行政署下午向政府總部發通知，指由於公眾集會關係，各局或部門可能要按運作需要，

可讓員工在下午５時前離開。（ｈｍ）（ｚｚ）

