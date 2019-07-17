  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/07/2019 18:30

【移交逃犯】新地重申周日無報警，職員只是指示警員到好運中心

　　《經濟通通訊社１７日專訊》周日（１４日）在沙田反修訂《逃犯條例》遊行結束後，警方
封鎖多條地面道路後打算驅散示威者，不少人進入新城市廣場範圍，其後警方進入商場並進行清
場行動，與示威者發生激烈衝突。新城市廣場雖然在當日表示並無報警，亦沒有同事帶警察在場
內執行職務。但有片段攝得有商場職員為警方帶路，不少市民質疑商場的說法。
　　商場所屬的新鴻基地產（０００１６）再發聲明，指對於７月１４日新城市廣場所發生的事
件，造成混亂，並令市民、商場顧客和商戶失望，深表歉意。重申當天沒有報警，亦沒有要求警
方進入商場，警方入場前亦沒有通知商場負責人，又指若知悉警方的行動，必會預早通知商戶提
前關門及安排在場顯客和途人離開。
　　新地又表示明白警方有權在商場內執行職務，但希望警方也能顧及一般市民的人身安全，就
警方星期日晚上在商場的行動，新地會向警方表達關注。至於網上流傳有關商場職員疑似在商場
三樓中庭帶領一批防暴警察的短片，新地澄清，當時該批警察在沒有預先通知的情況下入場，當
值的同事立即上前詢問，期間有警員表示需要前往好運中心，同事希望警察盡快離開商場，遂指
示前往好運中心的方向，陪同走前一段路後便離開。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道17/07/2019
核心藥再添一員 三生製藥估值提升
生財有道17/07/2019
大灣區水利龍頭 粵海投資以穩取勝
剖析天下17/07/2019
台灣出口回升 難挽經濟頹勢
生財有道17/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：萬洲今日回吐後可吸
國際動態17/07/2019
約翰遜拒納脫歐協議 硬脫歐升溫鎊匯挫
生財有道16/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：石藥約14元見初步阻力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金