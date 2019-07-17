【移交逃犯】新地重申周日無報警，職員只是指示警員到好運中心

《經濟通通訊社１７日專訊》周日（１４日）在沙田反修訂《逃犯條例》遊行結束後，警方

封鎖多條地面道路後打算驅散示威者，不少人進入新城市廣場範圍，其後警方進入商場並進行清

場行動，與示威者發生激烈衝突。新城市廣場雖然在當日表示並無報警，亦沒有同事帶警察在場

內執行職務。但有片段攝得有商場職員為警方帶路，不少市民質疑商場的說法。

商場所屬的新鴻基地產（０００１６）再發聲明，指對於７月１４日新城市廣場所發生的事

件，造成混亂，並令市民、商場顧客和商戶失望，深表歉意。重申當天沒有報警，亦沒有要求警

方進入商場，警方入場前亦沒有通知商場負責人，又指若知悉警方的行動，必會預早通知商戶提

前關門及安排在場顯客和途人離開。

新地又表示明白警方有權在商場內執行職務，但希望警方也能顧及一般市民的人身安全，就

警方星期日晚上在商場的行動，新地會向警方表達關注。至於網上流傳有關商場職員疑似在商場

三樓中庭帶領一批防暴警察的短片，新地澄清，當時該批警察在沒有預先通知的情況下入場，當

值的同事立即上前詢問，期間有警員表示需要前往好運中心，同事希望警察盡快離開商場，遂指

示前往好運中心的方向，陪同走前一段路後便離開。（ｃｗ）（ｚｚ）

