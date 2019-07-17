《鍾之日記》侵侵反覆無常，魚缸卻步難升

《鍾之日記》７月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



大阪Ｇ２０習特會結束不到一個月，美國總統特朗普又再反覆無常地「變臉」，又再威脅要

向中國加徵關。

世界貿易組織最新裁定，美國向中國執行的１１項反補貼措施違反世貿規則，若美方不撤銷

，中方有權對美方採取報復制裁，中國商務部促美方盡快糾正錯誤。在裁決公布後，特朗普主持

白宮內閣會議時，指美國與中國仍需一段長時間才能達成貿易協議，如果有需要，他會向額外的

３２５０億美元中國貨加徵關稅。他又指，中國答應購買美國農產品，華府正注視北京是否有這

樣做。針對特朗普的言論，中國外交部發言人耿爽回應稱，如果美方加徵新的關稅，無疑是給雙

方磋商設置障礙，只會使達成協議的路更為漫長



＊恆指十天及廿天線失而復得＊



中美貿易戰形勢捉摸不定，加上美國商務部公布６月零售銷售增長０﹒４％比預期好，削弱

市場對聯儲局將大幅減息的預期，亦對大市帶來利淡作用。

香江魚缸今早亦跟隨外圍跌勢，低開１５５點。隨著豬肉股及石油股跌幅顯著，而藥股及本

地地產股亦現沽壓，港股一度最多跌２４２點，低見２８３７７點，午後本地地產股重新有資金

追入下，港股跌幅持續收窄並收復關口位置，最終恆指以全日最高位收市，報２８５９３點，跌

２６點或０﹒０９％，十天及廿天線失而復得。主板成交額６００﹒２億元，跌８﹒４８％。

祖國股市方面，滬綜指全日保持疲軟窄幅上落，最終跌０﹒２％，報２９３１﹒６９點，但

深市受多個科技板塊帶動，深成指升０﹒２％，創業板指升０﹒３２％。兩市全日成交３８１６

億人民幣，仍比上日增加８﹒３％。



＊騰訊手遊業績獲憧憬，或打破績前走軟宿命＊



騰訊（００７００）將於下月中放榜，其手遊業績表現獲市場及大行憧憬，或能打破績前走

軟的宿命。

《香港經濟日報》統計騰訊近年的業績前後的股價表現，發現去年以來，騰訊受累內地停批

遊戲而影響其手遊業務，業績前大行唱淡，令騰訊股價於放榜前１個月至放榜當日，股價都普遍

下跌。

不過，內地當局重批遊戲，騰訊的大熱遊戲《和平精英》及《權力遊戲》等亦陸續上綫。據

市場分析公司在本月初公布，《王者榮耀》繼續穩坐全球移動遊戲收入榜的榜首，而《和平精英

》上線不久就已躋身五強，令市場看好騰訊次季業績。

瑞信率先唱好騰訊。將對騰訊的目標價由４２８元上調至４６９元，為市場上偏高的目標價

，並維持「跑贏大市」評級。該行認為，騰訊首季業績已見底，認為內地恢復遊戲審批會為騰訊

次季業績帶來好轉，盈利質素亦會提升，其中預期次季手遊收入按年及按季分別增長２７％及

５％。

該行更預期騰訊未來幾季的增長動力持續，至２０２１年，每年盈利有約２４％的複式增長

。按目前騰訊市盈利率（ＰＥ）２７倍，因而維持「跑贏大市」評級。

另外，國際信貸評級機構標準普爾確認騰訊的長期發行人信貸評級為「Ａ＋」，評級展望「

穩定」，反映標普相信騰訊未來２４個月將維持穩健收入增長，並可以在幾個網上平台，繼續享

有市場領導地位，所持現金亦維持強勁。

標普預料，騰訊未來幾年的收入或可增長逾２０％，主要由手遊、網上廣告、商業服務和科

技金融業務帶動。不過，騰訊一旦經調整債務桿槓超過１﹒５倍，標普便可能調低其評級，這情

況可能會在公司大幅舉債以支持收購出現。

騰訊（００７００）甫開市即走升，高見３６４﹒４元，其後反覆靠穩，收報３６３﹒２元

，升０﹒２％。



＊恆大傳派息益街坊，全日漲６％＊



中國恆大（０３３３３）董事會明日將會召開會議，有消息指公司考慮派發股息，消息溫暖

小股民心窩，刺激股價全日上揚６﹒４％，報２３﹒１５元。中國恆大今年３月公布業績，公司

在全年賺取３７３億元人民幣、盈利按年增長５３﹒４％的情況下，仍然拒絕派息，股民傷透心

，績後翌日跌了１﹒６％。另外，中國恆大公布，６月合約銷售額達到５０３億元人民幣，同比

成長０﹒４％。

部分內房股走高，中梁控股（０２７７２）上市翌日漲８﹒２％，融信中國（０３３０１）

升４﹒６％，富力地產（０２７７７）升２％，萬科企業（０２２０２）則揚１﹒８％。

另外，新城控股（滬：６０１１５５）在經歷醜聞後，公司股價重回正軌，旗下新城發展控

股（０１０３０）今升２﹒５％，報８﹒２元，累計本周三日上升了７﹒４％，返回事件發生前

水平；至於新城悅服務（０１７５５）則升０﹒３％。



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