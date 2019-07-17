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即市新聞

17/07/2019 08:54

【科創板】上海發布智能製造三年行動計劃，將培育十家科創板企業

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海市經信委昨日發布《上海市智能製造
行動計劃（２０１９　２０２１年）》，要求到２０２１年，上海智能製造發展基礎和支撐能力
顯著增強，智能製造新模式進一步推廣應用，５Ｇ、人工智能、互聯網、大數據和製造業融合程
度進一步深化，努力將上海打造成為全國智能製造應用新高地、核心技術策源地和系統解決方案
輸出地，推動長三角智能製造協同發展。
　　《計劃》提出的具體目標包括，到２０２１年，智能製造裝備產業規模超過１３００億元人
民幣，其中機器人及系統集成產業規模突破６００億元人民幣，產業規模位居全國前列。實現
１００項「卡脖子」的智能製造關鍵裝備、核心部件與工業軟件首台套突破。全力打造汽車、電
子信息兩個世界級智能製造產業集群。
　　同時，還要培育１０家科創板上市企業，打造一批智能製造關鍵裝備、核心部件等細分領域
的單項冠軍。牽頭制定５０項智能製造標準，智能製造標準體系進一步完善。培育２－３個國家
級、３－５個具有行業影響力的公共服務平台，支撐能力進一步增強。
　　在長三角一體化方面，要建設１００家國家級智能製造工廠，以及１０００家「三省一市」
互認級智能製造工廠。在示範企業的引領帶動下，推動１萬家規模以上企業實施智能化轉型。

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