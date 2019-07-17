《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中證監按法定程序核准了２家企業的科創
板首發申請，分別是上海柏楚電子科技股份有限公司、晶晨半導體（上海）股份有限公司。公告
中未披露籌資金額。
中證監稱，上述企業及其承銷商將分別與上海證券交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招
股文件。
17/07/2019 08:54
【科創板】中證監同意晶晨半導體等２家公司科創板ＩＰＯ註冊
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中證監按法定程序核准了２家企業的科創
板首發申請，分別是上海柏楚電子科技股份有限公司、晶晨半導體（上海）股份有限公司。公告
中未披露籌資金額。
中證監稱，上述企業及其承銷商將分別與上海證券交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招
股文件。
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