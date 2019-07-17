【駐滬專電】社保單月增持可轉債逾十億元，創今年單月新高

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》滬市轉債持倉數據顯示，６月社保資金逆

勢增倉１０﹒９３億元（人民幣．下同）可轉債，為今年以來最大單月增倉。

社保資金上一輪單月超過１０億元的可轉債淨增持要追溯到去年１０月份－－彼時被看作轉

債市場一個強支撐的估值底部。

中泰證券分析師韓坪表示，社保資金增持有很強代表性，在５月份小幅增持基礎上，再度加

大籌碼增持，值得跟蹤和關注。當前７月的轉債較過去兩個月的低點有所反彈，具有「攻守兼備

」的特性。

