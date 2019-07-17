【貿易開戰】中國５月所持美債降至１﹒１１萬億美元，連減３個月

《經濟通通訊社１７日專訊》美國財政部周二（１６日）公布的數據顯示，中國５月持有的

美國政府債券、票據和國庫券規模為１﹒１１萬億美元，按月減少２８億美元，連續第三個月下

降，中國持有美債規模創下了２０１７年５月以來最低紀錄。

不過，中國仍然是美國最大的債權國，日本持倉規模排名第二，僅比中國持倉少９２億美元

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