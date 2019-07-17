【人行放水】官媒：人行多舉措平抑稅期影響，料未來減少資金投放

《經濟通通訊社１７日專訊》經歷連續１５個交易日暫停公開市場操作後，本周一（１５日

）起，人行連續通過中期借貸便利（ＭＬＦ）或逆回購實施流動性淨投放，對沖稅期因素影響。

據《中國證券網》引述市場人士指出，從昨日（１６日）貨幣市場交易來看，稅期因素影響

仍較為明顯，市場資金面均衡偏緊，貨幣市場利率仍以上行為主，人行繼續通過逆回購操作實施

短期流動性淨投放並不讓人意外。不過，隨著稅期高峰逐漸過去，人行進一步減少資金投放量也

是可以預期的。（ｗｌ）

