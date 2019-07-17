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即市新聞

17/07/2019 10:25

【貿易開戰】中國持美債規模創兩年低，分析：大舉拋售機會低

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國財政部周二（１６日）公布的數據顯示，中國５月持有的
美國政府債券、票據和國庫券規模為１﹒１１萬億美元，按月減少２８億美元，連續第三個月下
降，中國持有美債規模創下了２０１７年５月以來最低紀錄，但仍是美國最大債權國。中國增減
持美債舉動一向牽動市場神經，此番連續三個月減持，市場猜測中國是否會以此舉報復美國總統
特朗普的加徵關稅威脅。
　　富瑞金融集團（Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ）資深貨幣市場分析師Ｔｏｍ　Ｓｉｍｏｎｓ認為，５
月中國的持倉下降，以及過去兩個月的小幅下滑暫時還不足為慮。
　　有專家認為，中國大舉出售美債的可能性偏低，原因是拋售美債將導致債券的市場價格下跌
，內地持有的剩餘美債市值縮水，變相「輸錢」，令外匯儲備減少，而套現所得，亦難物色其他
回報穩定的投資出路。
　　數據顯示，外資５月共計拋售３３８﹒４億美元較長期美國公債，４月時為淨買入
１６９﹒５億美元。目前為止，中日兩國仍是美國公債的最大海外持有人。日本５月逆勢增持美
國公債，為２０１７年８月以來首見。
　　另截至６月末，中國外匯儲備餘額３﹒１１９２萬億美元，略高市場預期的３﹒１１萬億美
元，按月增１８２億美元。（ｗｌ）

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