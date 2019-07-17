《股林淘金－林家亨》中醫現代化，培力（０１４９８）可受惠

《股林淘金》去年浸大公布了一項調查有七成的受訪者「認同中醫適合作身體保健預防性護

理」，病人對中醫接受程度提高。培力控股（０１４９８）經營６２間「農本方」診所，為香港

最大的連鎖中醫診所，亦從事濃縮中藥配方顆粒的研發、生產及銷售，成功捕捉中醫崛起的機遇

。

過去多年專注香港中醫發展，以現代化技術解決中藥的調配需耗時繁瑣等問題，為香港主要

醫院及醫療機構供應濃縮中藥配方顆粒產品，佔了逾７成的市場份額。去年收入增長２６％至７

﹒４６億港元，純利大幅上升１０倍至１８﹒９百萬元，當中最觸目是中醫診所在過去四年的複

合年增長率達１０１﹒６％，成為集團新的增長引擎。

集團計劃開拓大灣區中醫診所市場，現正投放大量資料於新藥研發，先後收購位於美國和日

本作為試點廠房，當中與香港浸會大學及香港中文大學合作研發的新藥「仁朮腸樂」顆粒預期於

２０２０年初完成試驗，用於治療腸易激綜合症，料進一步提高中藥配方顆粒收入。

以現時預測市盈率約２０倍，估值處於合理水平，香港和中國政府近年積極推廣中醫治療，

市場應可給予較高的估值。集團股價在１﹒８－２﹒０元水平已橫行整固多時，若成交量有顯著

增加時，投資者可考慮吸納作中長線投資，上望２﹒５元以上，止蝕價宜設１﹒６元。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

