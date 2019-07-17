《全球視野－胡一帆》穩中仍有憂

《全球視野》儘管近期增長企穩，但中國經濟仍面臨下行壓力。我們預期貨幣和財政政策將

繼續寬鬆，以應對貿易摩擦帶來的影響，緩衝增長放緩壓力。中美元首在Ｇ２０峰會會晤後，兩

國達成貿易休兵，避免了關稅進一步升級。



＊增長持續受壓＊



近期主要宏觀經濟指標顯示，雖然某些指標有所企穩，但中國經濟仍面臨持續的下行壓力。

５月份零售銷售同比增長回升至８﹒６％，此前為７﹒２％，主要受到勞動節假期的帶動。我們

預計零售銷售將維持穩健勢頭，今年增速應該在高個位數，個人所得稅下調以及消費補貼帶來很

大提振。由於基礎設施建設和房地產資本支出放緩，今年１－５月固定資產投資同比增長

５﹒６％，低於１－４月的增速６﹒１％。我們預期２０１９年中國固定資產投資增長６％，基

建投資將提供緩衝。出口增長依然疲軟，同比微漲０﹒４個百分點，下半年很可能將繼續受到貿

易摩擦以及全球增長放緩的影響。我們認為，揮之不去的中美貿易摩擦已令國內經濟承壓，但在

政策支持下影響料將可控。



＊更多寬鬆政策有望推出＊



中國貨幣和財政政策仍在為經濟提供支撐。中國央行維持充裕的流動性，壓低了銀行間利率

。央行宣布為中小型銀行定向降準３００個基點（分別於５月１５日、６月１７日和７月１５日

各降準１００個基點），總共釋放２８００億元人民幣的長期流動性。此外，繼２月份首次開展

票據互換（ＣＢＳ）操作後，央行又於６月２７日宣布開展２５億元人民幣的ＣＢＳ 操作，以

置換商業銀行的永續債。我們預計今年餘下時間央行還將全面降準１００至２００個基點，同時

使用借貸便利和其他新創設的工具。財政部於６月１０日宣布的新措施將擴大專項債的使用範圍

，並拓寬重大基建項目的融資渠道。７月份的季度政治局會議將是政策走向的重要風向標。



＊Ｇ２０會議預示貿易進入休兵期＊



中美元首於Ｇ２０峰會上的會晤備受矚目，兩國達成貿易休兵，避免了關稅進一步升級，這

符合我們的基準情景。鑒於雙方在近期達成共識所面臨的困難，我們依然認為長時間貿易休兵的

可能性在５０％。我們認為，全面的貿易協議（如果達成的話）可能包括美國取消華為禁令，不

再繼續上調關稅，並在一定條件下撤回現有關稅措施，以換取中方進一步增購美國商品，進一步

開放市場，加大知識產權保護力度，達成部分結構性協議等。同時，中國也在積極推進與美國以

外經濟體的戰略夥伴關係，尤其是日本。《中日韓自貿協定》與《區域全面經濟夥伴關係協定》

的談判也有望加快。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》

