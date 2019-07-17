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即市新聞

17/07/2019 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２９點子，報６﹒８８０１

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８２７，較上個交易日跌
１１７點子，連貶第三日。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２９點子，報６﹒８８０１，再次失守６﹒８
８水平，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８７７２。
　　分析人士表示，５月人民幣大幅波動的過程中貶值預期並沒有顯著增強，就這表明人民幣匯
率應對外部沖擊的能力已經有明顯提升，可以預見人民幣出現持續大幅單邊走勢的可能性基本可
以排除，但短期仍然以區間震盪走勢為主。（ｃａ）

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